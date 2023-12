The New Choir & Tornado Band in concerto al Villaggio di Babbo Natale

Sul palco si esibiranno anche altre realtà dell’associazione TuttinMusica: i piccoli Singflowers e Singphony e il coro Fuori dalle Righe

Il The New Choir & Tornado Band vi invitano al loro concerto venerdì 8 dicembre alle 15 in Villa Fabbricotti, al Villaggio di Babbo Natale. Per questo festoso evento però non saranno soli! Sul palco si esibiranno anche altre realtà dell’associazione TuttinMusica: i piccoli Singflowers e Singphony e il coro Fuori dalle Righe per augurarvi tutti insieme delle felici feste. Il The New Choir accompagnato dalla frizzante musica dal vivo della Tornado Band e diretto dal maestro Noemi Pacini, da quando è nato nel 2012, ha partecipato a numerosi eventi in piazze, teatri ed eventi privati e vanta un vasto repertorio: principalmente musica pop, ma con richiami ad altri generi come gospel, rock e musica cantautoriale. Per l’occasione però non mancheranno, ovviamente, i brani natalizi più classici da cantare insieme grandi e piccini.

