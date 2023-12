The New Choir & Tornado Band in concerto

Il The New Choir & Tornado Band vi invitano al loro concerto sabato 23 dicembre alle 15 in piazza Cavour per augurarvi delle felici feste con la loro musica! Il The New Choir accompagnato dalla frizzante musica dal vivo della Tornado Band e diretto dal maestro Noemi Pacini, da quando è nato nel 2012, ha partecipato a numerosi eventi in piazze, teatri ed eventi privati e vanta un vasto repertorio: principalmente musica pop, ma con richiami ad altri generi come gospel, rock e musica cantautoriale. Per l’occasione però non mancheranno, ovviamente, i brani natalizi più classici da cantare tutti insieme.

