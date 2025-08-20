The Pipelines tornano sul palco per un concerto reunion

Venerdì 22 agosto (orario di inizio 22 circa) al Surfer Joe Diner si ripropone il concerto della band nella sua formazione originale completa. La scaletta della serata è quella di sempre, cercando di togliersi di dosso al polvere e di vedere se un po’ di quella magia c’e’ ancora

Se avete vissuto a Livorno alla fine degli anni 90 e avete bazzicato per i vari locali che in quegli anni pre-social media tempestavano la costa, sicuramente vi ricorderete dei Pipelines, una band che a Livorno, e non solo, ha rappresentato molto per i ragazzi di allora che frequentavano assiduamente i loro concerti.

Ed in effetti i Pipelines aprirono la porta al pubblico locale verso la musica dei Beach Boys ed il sound della California degli anni ’60, con quelle melodie rock, pop, e l’accostamento alla surf music tradizionale. In tanti ancora ricordano di essere cresciuti con i Pipelines, parte di un circuito musicale cittadino carico di energia ed entusiasmo come forse non se ne sono più visti negli anni a seguire.

Gli stessi membri della band hanno intrapreso carriere più o meno legate alla musica, facendosi conoscere sul territorio nazionale ed estero, nonostante che dopo circa 10 anni di attività i Pipelines si sciolsero definitivamente nel 2007.

La band è composta da Lorenzo e Luca Valdambrini, Francesco Zerbino, Federico Bellini e Alessandro Quaglierini. La formazione ha poi visto l’alternarsi di alcuni chitarristi per piu’ o meno tempo: Denis Chimenti, Marco Fontana, Giacomo Parisi e Giacomo Iasilli (nei primissimi mesi di attività nel 1997).

La musica dei Pipelines – I Pipelines sono una cover band, non hanno mai prodotto musica originale, ma quando si sono formati erano una delle 3 band in Europa a suonare la musica dei Beach Boys, con le loro armonie vocali ineguagliabili, sia dei primi che della seconda meta’ degli anni 60, passando dal surf rock alla psichedelia e al pop. Il successo fu immediato ed i Pipelines entrarono subito in contatto con le altre surf bands in Italia (nonostante quelle band si occupassero per lo piu’ di surf music strumentale) creando amicizie che durano tuttora e condividendo il palco molte volte.

Il concerto dei Pipelines era divertente, si ballava sempre e si passava da atmosfere del tutto rock n roll a brani molto più impegnati in cui le 5 voci sul palco si intrecciavano nel tentativo di ricreare la musica dei Beach Boys, ma sempre con una re-interpretazione personale. Sponsorizzati da marchi di abbigliamento surf e per un certo periodo band ufficiale della Federazione Italiana Surf, i Pipelines arrivarono dopo 10 anni ad aver fatto circa 1000 concerti tra Italia e Europa.

La reunion – Venerdì 22 agosto (orario di inizio 22 circa) si ripropone il concerto della band nella sua formazione originale completa. La scaletta della serata è quella di sempre, cercando di togliersi di dosso al polvere e di vedere se un po’ di quella magia c’e’ ancora. Ci aspettiamo che molti di quei ragazzi che 25 anni fa stavano sempre sotto il palco si facciano vedere e tornino a ballare. Venerdì 22 agosto ore 22 circa Surfer Joe Diner – Terrazza Mascagni.

Per informazioni: 0586 809211

Condividi:

Riproduzione riservata ©