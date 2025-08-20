Cerca nel quotidiano:

The Pipelines tornano sul palco per un concerto reunion

Mercoledì 20 Agosto 2025 — 11:55

Venerdì 22 agosto (orario di inizio 22 circa) al Surfer Joe Diner si ripropone il concerto della band nella sua formazione originale completa. La scaletta della serata è quella di sempre, cercando di togliersi di dosso al polvere e di vedere se un po’ di quella magia c’e’ ancora

Se avete vissuto a Livorno alla fine degli anni 90 e avete bazzicato per i vari locali che in quegli anni pre-social media tempestavano la costa, sicuramente vi ricorderete dei Pipelines, una band che a Livorno, e non solo, ha rappresentato molto per i ragazzi di allora che frequentavano assiduamente i loro concerti.

Ed in effetti i Pipelines aprirono la porta al pubblico locale verso la musica dei Beach Boys ed il sound della California degli anni ’60, con quelle melodie rock, pop, e l’accostamento alla surf music tradizionale. In tanti ancora ricordano di essere cresciuti con i Pipelines, parte di un circuito musicale cittadino carico di energia ed entusiasmo come forse non se ne sono più visti negli anni a seguire.

Gli stessi membri della band hanno intrapreso carriere più o meno legate alla musica, facendosi conoscere sul territorio nazionale ed estero, nonostante che dopo circa 10 anni di attività i Pipelines si sciolsero definitivamente nel 2007.

La band è composta da Lorenzo e Luca Valdambrini, Francesco Zerbino, Federico Bellini e Alessandro Quaglierini. La formazione ha poi visto l’alternarsi di alcuni chitarristi per piu’ o meno tempo: Denis Chimenti, Marco Fontana, Giacomo Parisi e Giacomo Iasilli (nei primissimi mesi di attività nel 1997).

La musica dei Pipelines – I Pipelines sono una cover band, non hanno mai prodotto musica originale, ma quando si sono formati erano una delle 3 band in Europa a suonare la musica dei Beach Boys, con le loro armonie vocali ineguagliabili, sia dei primi che della seconda meta’ degli anni 60, passando dal surf rock alla psichedelia e al pop. Il successo fu immediato ed i Pipelines entrarono subito in contatto con le altre surf bands in Italia (nonostante quelle band si occupassero per lo piu’ di surf music strumentale) creando amicizie che durano tuttora e condividendo il palco molte volte.

Il concerto dei Pipelines era divertente, si ballava sempre e si passava da atmosfere del tutto rock n roll a brani molto più impegnati in cui le 5 voci sul palco si intrecciavano nel tentativo di ricreare la musica dei Beach Boys, ma sempre con una re-interpretazione personale. Sponsorizzati da marchi di abbigliamento surf e per un certo periodo band ufficiale della Federazione Italiana Surf, i Pipelines arrivarono dopo 10 anni ad aver fatto circa 1000 concerti tra Italia e Europa.

La reunion – Venerdì 22 agosto (orario di inizio 22 circa) si ripropone il concerto della band nella sua formazione originale completa. La scaletta della serata è quella di sempre, cercando di togliersi di dosso al polvere e di vedere se un po’ di quella magia c’e’ ancora. Ci aspettiamo che molti di quei ragazzi che 25 anni fa stavano sempre sotto il palco si facciano vedere e tornino a ballare. Venerdì 22 agosto ore 22 circa Surfer Joe Diner – Terrazza Mascagni.
Per informazioni: 0586 809211

