The Plastic Age, a Parco Levante mostra laboratori e incontri per l’ambiente

Saranno centinaia gli studenti provenienti dalle scuole primarie che visiteranno la mostra aperta fino al 10 maggio. Coinvolti nella kermesse ambientale il progetto Archeoplastica, Unicoop Tirreno, Unicoop Firenze, Savills, il Comune di Livorno e Aamps. Il programma. A tutti i bambini verrà consegnato una borraccia in alluminio

Taglio del nastro il 28 aprile al Centro Commerciale Parco Levante per la rassegna “The Plastic Age – Un progetto di educazione ambientale“. L’evento, innovativo nel suo genere, nasce in collaborazione con il progetto Archeoplastica, il cui fondatore Enzo Suma, negli ultimi dieci anni, ha raccolto oltre 500 rifiuti plastici, risalenti fino a oltre 50 anni fa, rinvenuti sui litorali italiani. Ora quegli oggetti diventano una mostra per sensibilizzare sul problema dell’inquinamento da plastica e promuovere un uso più consapevole e responsabile di questo materiale. Il Parco Levante, sensibile a questi argomenti, dal 28 aprile al 10 maggio ospiterà l’evento dedicato all’ambiente con l’esposizione di 25 teche contenenti i “reperti” recuperati dal mare, laboratori di riciclo creativo per bambini, visite guidate per le scuole e un clean up straordinario presso la spiaggia dei Tre Ponti. Coinvolti nella kermesse ambientale, oltre al Parco Levante, il progetto Archeoplastica, Unicoop Tirreno, Unicoop Firenze, Savills, il Comune di Livorno, che ha patrocinato l’iniziativa, la società Aamps – Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.A. e la sezione soci di Livorno di Unicoop Tirreno oltre alla stretta collaborazione con Sons Of the Oceans ed il Festival delle Felicità che vedranno molti eventi congiunti con The Plastic Age. Saranno centinaia gli studenti provenienti dalle scuole primarie del comune di Livorno e limitrofi che visiteranno la mostra accompagnati da una guida esperta alla scoperta di questa curiosa raccolta di prodotti rimasti intatti dopo anni abbandonati nel mare. A tutti i bambini verrà consegnato una borraccia in alluminio. Per sensibilizzare maggiormente i piccoli clienti del Centro, sabato 6 maggio, in galleria, sarà allestito uno spazio, dove si svolgerà un laboratorio scientifico didattico e creativo per bambini dai 6 ai 12 anni, sul tema dell’ambiente, a cura di Sons of the Oceans (per info www.sullafelicitafestival.it). L’iniziativa “The Plastic Age” è stata certificata Carbon Neutral attraverso il portale Climate Partner. Le emissioni di CO2 generate dall’evento saranno compensate attraverso il sostegno di progetti di rimboschimento e piantumazione in Italia.

“La consapevolezza dei nostri gesti è fondamentale per il rispetto dell’ambiente in cui viviamo, ogni nostra azione, come ci insegna questa mostra, ha una reazione nel futuro. – dichiara il direttore del Centro Commerciale – Parco Levante è molto sensibile ai temi dell’ambiente, come dimostra la recente inaugurazione del parco solare allestito

nel parcheggio della struttura, e per questo abbiamo deciso di ospitare l’evento The Plastic Age, occasione oltre che di divertimento anche di riflessione per tutte le generazioni”. “Parco Levante si è impegnato negli ultimi anni in progetti di sostegno e sviluppo nell’ambito della responsabilità sociale, ambientale e ESG. – dichiara Maurizio Baldi, procuratore speciale della Levante SRL – The Plastic Age è una delle attività di punta di quest’anno, insieme a molti altri progetti di prossima finalizzazione”. “The Plastic Age è un progetto che chiama al dialogo generazioni molto diverse per unirle nell’obiettivo di conservare il pianeta. – dichiara Gerarda Napoli PM e Retail Marketing Manager Savills società di gestione del Centro Commerciale – Il periodo storico nel quale viviamo è stato definito “età della plastica” perché questo materiale ha sensibilmente contribuito alla nostra evoluzione, ma l’errato smaltimento ha compromesso l’ecosistema marino, contribuendo ad alimentare le problematiche ambientali verso le quali tutti noi oggi siamo molto sensibili. È quindi importante che tutti i principali punti di riferimento di una comunità – e tra questi il Centro Commerciale – cooperino in sintonia per educare bambini ed adulti alla gestione della plastica”.

CALENDARIO EVENTI:

• Venerdì 5 maggio ore 17.00

Il caffè della scienza “Nicola Badaloni” in collaborazione con Unicoop Tirreno- sezione soci Livorno- e centro

Commerciale Parco Levante

Area mostra “The plastic age” piazza centrale centro commerciale Parco Levante

All’ incontro con il Prof. Giacomo PIETRAMELLARA – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari,

Ambientali e Forestali – Università di Firenze

Modera il Prof.Paolo Nannipieri – Caffè della Scienza “N. Badaloni”: Inquinamento di microplastiche e

nanoplastiche negli alimenti

• Lunedì 8 maggio ore 17.00

Raphael Rossi – Amministratore Unico AAMPS

Piazza centrale Parco Levante: “Corretto conferimento e raccolta differenziata. Pago per quanto produco:

progressiva estensione a Livorno del sistema di tariffazione puntuale “

ATTIVITÀ PER IL WEEKEND DEL 6 E 7 MAGGIO

• Sabato 6 maggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – Parco Levante laboratori scientifici didattci e creativi

per per bambini dai 6 a 12 anni a tema ambiente a cura di SONS OF THE OCEANS – per info

www.sullafelicitàfestival.it

• Domenica 7 maggio (tutto il giorno): CLEAN UP STRAORDINARIO alla spiaggia dei TRE PONTI – LIVORNO

MARE – FESTIVAL DELLA FELICITÀ: STAND CONGIUNTO TRA UNICOOP E PARCO LEVANTE – I soci Unicoop Tirreno

e Human Valor premiano le idee selezionate per il concorso “Idee per il mare”. Stand “energetico” e gadget a

cura di Parco Levante e Sezione soci Unicoop Tirreno Livorno

