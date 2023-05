The White Buffalo al The Cage

Venerdì 19 maggio The White Buffalo torna a esibirsi nel nostro Paese e sceglie il The Cage per la seconda delle sue uniche tre date italiane, per la quale restano pochissimi biglietti

Venerdì 19 maggio The White Buffalo torna a esibirsi nel nostro Paese e sceglie il The Cage per la seconda delle sue uniche tre date italiane, per la quale restano pochissimi biglietti: Livorno dopo Torino e prima di Roma, dove il cantautore americano aprirà il concerto del Boss Bruce Springsteen al Circo Massimo. A novembre del 2022 è uscito il suo ultimo disco per Snakefarm Records/Universal Music Group, Year of the dark horse, ed è proprio per promuoverlo che Jake Smith farà tappa anche al teatrino di Villa Corridi. L’album, realizzato insieme al batterista Matt Lynott e al polistrumentista Chistopher Hoffee, è l’ottavo della sua carriera ed è prodotto da Jay Joyce: dodici canzoni per oltre quaranta minuti di musica a cavallo fra il country e il folk, con una buona dose di rock e di blues. Ma non solo. Se eravamo abituati al Bisonte Bianco in corsa su e giù per un’America antica e leggendaria, tra le strade polverose di un west selvaggio e i riti ancestrali dei nativi, rimarremo forse stupiti da un lavoro che apre a nuovi orizzonti e percorre strade nuove: quello del 2022 è un concept album che si inserisce pienamente nella tradizione artistica del cantautore americano ma tenta di liberarlo dai preconcetti che lo accompagnano e rimescola le carte in tavola, con incursioni pop e con un occhio a Tom Waits, Daniel Lanois e lo stesso Bruce Springsteen. The White Buffalo è noto anche per i ruoli in Sons of Anarchy, Californication, The Punisher, This is Us, Longmire e in film tra cui Safe Haven e West of Memphis. È stato nominato agli Emmy con Come join the murder e come nono miglior artista di sincronizzazione tv e film nel 2019. Ha conquistato posizioni degne di nota nella classifica Billboard e vanta apparizioni su Jimmy Kimmel Live, Last Call Spotlight con Carson Daly e Later con Jools Holland. Special guest della serata saranno i tre fratelli californiani L. A. Edwards, che apriranno il concerto. Apertura porte ore 20.00, inizio concerto ore 21.00. Biglietti su TicketOne, 25 euro più prevendita. A seguire dj set di De sì a cura di Livornogramm. Biglietto 10 euro, consumazione inclusa.

