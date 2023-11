Ti insegnerò a volare, al Goldoni un concerto inclusivo e solidale

Sul palco l’orchestra Ologramma composta da 50 elementi con disabilità e non. Il ricavato della serata, in programma il 3 dicembre per la Giornata internazionale delle persone con disabilità, sarà devoluto alla stessa orchestra e a Casa Marta, prima struttura di cure palliative pediatriche in Toscana in fase di costruzione. Concerto organizzato dal Lions del Distretto 108La - Toscana

di Giulia Bellaveglia

Il 3 dicembre ricorre la Giornata internazionale delle persone con disabilità e i Lions del Distretto 108La – Toscana hanno scelto di celebrare questo evento con un appuntamento all’insegna della musica, dell’inclusione e della solidarietà. Domenica 3 dicembre, appunto, alle 17 Teatro Goldoni, andrà in scena lo spettacolo “Ti insegnerò a volare” a cura dell’orchestra Ologramma composta da 50 elementi con disabilità e non. Il ricavato della serata sarà devoluto all’orchestra stessa e a Casa Marta, prima ed unica struttura di cure palliative pediatriche in Toscana, attualmente in fase di costruzione nei pressi dell’Ospedale Meyer. “Come ente – commenta il direttore amministrativo del Teatro Goldoni Mario Menicagli – siamo molto attenti al tema della disabilità, visto che ospitiamo le lezioni della celebre compagnia Mayor Von Frinzius. Personalmente non conoscevo questa realtà orchestrale, ma sono sicuro che saprà stupire attraverso la trasmissione di grandi valori, perché la musica rende sempre tutti uguali. Il titolo nasce da una canzone di Francesco Guccini e Roberto Vecchioni dedicata alla storia di Alex Zanardi, che ha fatto della disabilità, il suo punto di forza”. “Un anno fa – racconta il presidente del Lions Club Livorno Porto Mediceo Michele Zanotti, affiancato dal presidente Lions Club Livorno Host Andrea Pardini – ho avuto l’opportunità di ascoltare questi ragazzi e me ne sono innamorato perché attraverso le loro esibizioni si crea con il pubblico un legame straordinario. Nei nostri valori ci sono la memoria e il ricordo e questa giornata non potevamo che ricordarla in questo modo”.

Il repertorio prevede l’esecuzione di brani di Bob Dylan, Ligabue, Marco Mengoni, Negramaro, Pink Floyd, Vasco Rossi e Renato Zero, oltre all’inedito “Qualcuno si nasce…”. Prevista inoltre la partecipazione del fisarmonicista Tiziano Chiappelli, collaboratore di Tullio De Piscopo, e l’esibizione dei ballerini David Forapianti e Rosella Buratti insieme ad alcuni allievi della Fabry Rose Dance. “Sono sicuro – aggiunge il governatore Lions della Toscana Alberto Carradori – che i livornesi sapranno rispondere in modo adeguato a questa splendida iniziativa”. Per informazioni: biglietteria Teatro Goldoni oppure www.goldoniteatro.it.

