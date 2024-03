“Ti parlerò d’amor” la commedia firmata Pianigiani di scena al Vertigo

Il sipario si aprirà sabato 6 aprile alle 21 e domenica 7 aprile alle 17. La trama è semplice e promette divertimento assicurato.

Ecco la nuova produzione della compagnia Vertigo, di genere diversissimo dal Tram che si chiama desiderio. Dal classico al moderno, dal dramma alla commedia comica in accento toscano. Con la regia di Alessio Pianigiani va in scena a Vertigo, teatro Enzina Conte, la Commedia “Ti parlerò d’amor” con l’adattamento dello stesso Pianigiani, che interpreterà anche un ruolo molto particolare. Il sipario si aprirà sabato 6 aprile alle 21 e domenica 7 aprile alle 17. La trama è semplice e promette divertimento assicurato.

La famosa Ottica Bosi sta andando a rotoli. Alfio (il titolare) è sempre più depresso, Amleto (il fratello) invece di occuparsi degli affari di famiglia preferisce andare a giocare al circolo con gli amici accumulando sempre più debiti. In tutto questo Serena (la figlia di Amleto) ama Wladimir, ma Palmira (la mamma di Serena) non vuole che lo frequenti perché lo considera un perdigiorno. Lorenza (la sorella di Amleto) cercherà di aiutare Serena ma Wladimiro, con un’idea a dir poco sensazionale, riuscirà ad intrufolarsi nella famiglia, salvo poi essere scoperto, e….. Come è tradizione il finale sarà a sorpresa.

Un cast di attori di esperienza oltre a Pianigiani in scena Alessia D’Alessandro, Sidonia Bagnoli, Lisa Pellicone, Valeria Nardelli, Gilberto Gabardi, Giovanni Tresoldi, Giovanna Benvenuti, Luca Ventavoli. Aiuto regia Sidonia Bagnoli, luci Ugo Zammit, audio Roberto Pacini, Costumi Claudia Baroni, assistenza tecnica Patrizia Coli. Grafica Giulia Socci.

La compagnia Vertigo ringrazia il maestro Antonio Vinciguerra per le due opere che ha messo a disposizione per arricchire la scenografia.

Per prenotazioni 0586-210120

