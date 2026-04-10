“Ti presento Livorno”, sabato 18 al Mercato Centrale la presentazione del libro

"Ti presento Livorno" parte dal cuore della città che racconta fra le sue pagine. L'anteprima del libro, edito da Pacini, si terrà infatti sabato 18 aprile alle 18 (occorre presentarsi 10 minuti prima) al mercato coperto, ingresso Scali Saffi, in collaborazione con "Le Vettovaglie"

“Ti presento Livorno” parte dal cuore della città che racconta fra le sue pagine. L’anteprima del libro, edito da Pacini, si terrà infatti sabato 18 aprile alle 18 (occorre presentarsi 10 minuti prima) al mercato coperto, ingresso Scali Saffi, in collaborazione con “Le Vettovaglie”. E non poteva essere diversamente. Perché il “Louvre” (dal museo parigino) di Livorno è un grande e imponente edificio di fine ’800, costruito da Angiolo Badaloni, con la copertura in ferro e lucernari che fanno entrare tanta luce, ma è soprattutto “uno spaccato teatrale tipicamente livornese”, si legge nel volume scritto da Antonia Casini, Serena Senesi e Lamberto Giannini, e illustrato da Fabio Leonardi, nato come guida storica per i ragazzi, ma adatto a tutte le età. Chiunque si reca al mercato, anche se di origine straniera, “parla con accento livornese, perché chi va in piazza Cavallotti, oltre a comprare i prodotti, vuol sentire parlare livornese”, le parole tratte da “Ti presento Livorno”.

Dopo i saluti del sindaco Luca Salvetti e dell’editrice Francesca Pacini, sarà Federico Parlanti a dialogare con gli autori e l’illustratore. Parlanti, protagonista della trasmissione di Radio 24 con Paolo Ruffini e lo stesso Giannini e dello spettacolo “Din Don Down”, di recente ha ricoperto anche un ruolo nel film “Tower Stories” con Dustin Hoffman. Nel libro, che è uscito nella giornata mondiale della sindrome di Down, il 21 marzo scorso, si parla di Livorno come città accogliente e inclusiva, e della compagnia formata anche da attori con disabilità, i Mayor Von Frinzius, di cui Federico fa parte.

Il volume, coloratissimo, sia per i disegni che per il linguaggio, è ricco di aneddoti, poesie e naturalmente, personaggi, sia quelli storici, come Mascagni, Natali e Modì, sia quelli attuali, come lo stesso Ruffini, Rondelli e Protti.

L’iniziativa rientra nel calendario di eventi organizzato per aprile al mercato dal consorzio Le Vettovaglie.

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