“Ti racconto il Vernacolo”, si parla di Fontanelli e Pancaccini

Sabato 14 dicembre con inizio alle ore 16 si terrà, al museo del Vernacolo Giuseppe Pancaccini, situato sugli scali del Pesce, 13 (quartiere Venezia) il terzo appuntamento con “Ti racconto il Vernacolo”, una serie di incontri con cadenza mensile dedicati alle origini e alla storia del teatro vernacolare livornese. Franco Bocci insieme ad Alessio Nencioni e Marco Chiappini, rappresentanti delle Compagnie Livornesi Riunite che illustrano la storia del Teatro Vernacolare Livornese dalle origini ai giorni d’oggi con l’intervento ad ogni incontro di illustri ospiti del settore che proporranno alcune letture di poesie, sonetti e brani di commedie di autori vernacolari.

In questo terzo incontro verrà raccontata la storia del vernacolo attraverso due grandi autori di teatro popolare come Giorgio Fontanelli, autore del celebre O Porto di Livorno Traditore capolavoro del teatro musicale popolare livornese, dove riporta in scena tutti i detti, stornelli e modi di dire di una città nata sul mare e popolata da tante razze e Giuseppe Pancaccini poliedrico autore, attore, regista e organizzatore con oltre 50 anni di attività nel teatro labronico. Nell’incontro di sabato 14 dicembre gli attori Alessio Nencioni e Marco Chiappini si vestiranno da maschere e spiegheranno al pubblico presente le fasi del trucco, molto importante nel teatro vernacolare, seguirà. Aprirà l’incontro un intervento di Simonetta Del Cittadino sull’opera e la vita di Giorgio Fontanelli e altri interventi con letture di celebri commedie di Pancaccini. Ancora oggi la tradizione del teatro in vernacolo non si è spenta e viene portata avanti, aggiornata in materia di temi, dalle Compagnie Livornesi Riunite. Gli incontri della durata di circa 2 ore si terranno dalle ore 16 alle 18 ad ingresso libero presso il Museo del Vernacolo Giuseppe Pancaccini con posti limitati.

Terzo incontro sabato 14 dicembre ore 16. È consigliata la prenotazione al numero 3397768203

Si ringrazia per la disponibilità del museo la famiglia Pancaccini.

