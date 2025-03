Ti racconto il Vernacolo, ultimo appuntamento

Sabato 29 marzo con inizio alle ore 16 si terrà, presso il museo del Vernacolo Giuseppe Pancaccini, situato sugli scali del Pesce, 13 (quartiere Venezia) il sesto ed ultimo appuntamento con "T racconto il Vernacolo"

Sabato 29 marzo con inizio alle ore 16 si terrà, presso il museo del Vernacolo Giuseppe Pancaccini, situato sugli scali del Pesce, 13 (quartiere Venezia) il sesto ed ultimo appuntamento con “T racconto il Vernacolo”, una serie di incontri con cadenza mensile dedicati alle origini e alla storia del teatro vernacolare livornese. Franco Bocci insieme ad Alessio Nencioni e Marco Chiappini, rappresentanti delle Compagnie Livornesi Riunite illustrano la storia del Teatro Vernacolare Livornese dalle origini ai giorni d’oggi con l’intervento ad ogni incontro di illustri ospiti del settore che proporranno alcune letture di poesie, sonetti e brani di commedie di autori vernacolari. Questo sesto appuntamento avrà come titolo Comicità ieri e Comicità oggi quale differenza? Si prevede un incontro molto frizzante che vedrà la presenza di comici della vecchia guardia della tradizione vernacolare accanto a giovani comici presenti sulla scena attuale come il comico e cabarettista Claudio Marmugi che ci parlerà in particolare di come conquistare il pubblico oggi. Saranno presenti tanti altri attori con i suoi aneddoti e ricordi. Ancora oggi la tradizione del teatro in vernacolo non si è spenta e viene portata avanti, aggiornata in materia di temi, dalle Compagnie Livornesi Riunite. L’incontro della durata di circa 2 ore si terra dalle ore 16 alle 18 ad ingresso libero presso il Museo del Vernacolo Giuseppe Pancaccini con posti limitati.

È consigliata la prenotazione al numero 3397768203

Si ringrazia per la disponibilità del museo la famiglia Pancaccini.

Condividi:

Riproduzione riservata ©