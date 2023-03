Todomodo Music-All, due lab gratuiti di musica e drammaturgia

Nella foto l'ingresso degli Hangar Creativi all'ex deposito Atl

La presentazione dei due laboratori si terrà domenica 19 marzo ore 19.15, dopo il Focus Talk realizzato dall’ass Oltre, capofila del progetto “Cretive Living Lab” presso gli Hangar Creativi. Per info: [email protected]

L’Associazione Todomodo Music-All domenica 19 marzo ore 19.15 agli Hangar Creativi (Ex deposito Atl) presenterà due laboratori gratuiti “Musiche nascoste” e “Drammaturgie nascoste”, all’interno del progetto “ Hangar Creativi, uno spazio in movimento”.

Il progetto, che ha come capofila l’associazione giovanile “Oltre” di Livorno, è risultato vincitore del bando del Ministero dei Beni Culturali dal titolo “Creative Living Lab”, collocandosi al primo posto in assoluto nella graduatoria composta da 52 realtà artistiche/culturali provenienti da ogni parte d’Italia.

Todomodo a Music-All da tanti anni opera sul territorio cittadino cercando di offrire quante più occasioni di professionalizzazione per i ragazzi, sviluppo della creatività e due linguaggi del teatro e del teatro musicale.

Questi due laboratori saranno articolati in due percorsi distinti e in sinergia.

Il Laboratorio “Musiche nascoste “ condotto da Valerio Ianitto, intende esplorare lo spazio degli Hangar in modo inedito.

Ogni luogo, ogni ambiente, ogni materiale, ogni oggetto e ogni corpo ha un suono che lo rende straordinariamente unico. Questo laboratorio musicale intende esplorare le infinite possibilità percussive e di elaborazioni elettroniche tramite materiali e oggetti in rapporto allo spazio in cui il laboratorio avviene andando a creare melodie di “musica concreta e liminale” create da e per questo specifico luogo.

Il luogo si racconterà quindi attraverso il suono e le sonorità che lo distinguono.

Il laboratorio prevede incontri cadenza settimanale tra aprile e maggio ed è rivolta a partecipanti dai 15 anni d’età.

Il Laboratorio “ Drammaturgia nascoste” condotto da Alessia Cespuglio si concentrerà sulla stesura di piccole drammaturgie legate alla memoria degli Hangar. Prima verrà svolto un lavoro di ricerca : foto storiche, ricerche presso emeroteche e biblioteche, interviste nel quartiere, interviste alla società che aveva sede in quel luogo. Poi si procederà alla stesura di piccole drammaturgie con una o due personaggi e successivamente alla messa in scena delle stesse nello spazio degli Hangar. Il laboratorio prevede 1 week end intensivo al mese, nei mesi di aprile, maggio e giugno.

I due laboratori alla fine metteranno in scena una restituzione il 18 giugno congiunta di entrambi (le repliche potranno essere più di una), la regia coniugherà le parole, la messa in scena e la musica e le drammaturgie realizzate per costruire una performance legata in ogni suo aspetto agli Hangar.

La partecipazione ai laboratori è gratuita. Le prove sono aperte al pubblico che vorrà partecipare, rendendo i laboratori occasioni di socialità e di frequentazione del posto.

