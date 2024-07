Torna “A che libro giochiamo” alla Biblioteca dei Ragazzi

Per informazioni e prenotazioni: biblioteca dei ragazzi Villa Fabbricotti tel 0586/824524 da lunedì a sabato ore 9.00-12.00 mercoledì ore 16.30-18.30 mail [email protected]

Tornano con l’estate gli appuntamenti dedicati all’animazione alla lettura per bambini ed adulti presso la Biblioteca dei Ragazzi previsti nel programma “A che libro giochiamo?” promossi da Comune di Livorno in collaborazione con coop. Itinera.

Ogni incontro, che si svolgerà il martedì pomeriggio, partirà dalla lettura di un racconto. Sono stati scelti libri originali di recente pubblicazione che rappresentano delle novità nell’ambito della letteratura per l’infanzia.

Martedì 9 luglio protagonista il libro Dove crescono gli alberi? Un albo delicato, dell’autrice e illustratrice coreana Yoon Kang-mi, per raccontare come l’immaginazione dei bambini sia condizione necessaria per cambiare il mondo. Attività per adulti e bambini 6-8 anni.

Acquisto del biglietto on line al seguente link https://itinera.link/achelibro.

Costo: 5 euro adulto+ 5 euro bambino. Obbligatoria la presenza di 1 adulto con 1 o 2 bambini a suo carico.

