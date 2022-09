Torna A che libro giochiamo? Lunedì 5 alla Biblioteca dei ragazzi

Foto tratta dalla pagina Fb Biblioteca Labronica F.D. Guerrazzi - Comune di Livorno

Appuntamento lunedì 5 settembre alle 17.30 alla Biblioteca dei Ragazzi in villa Fabbricotti. Obiettivo degli incontri è quello di far entrare il libro nell’universo affettivo dei bambini. INFO prenotazioni: tel 0586/824524, [email protected]

Proseguono le attività del progetto “A che libro giochiamo?“, ciclo di attività di animazione alla lettura curate dalla cooperativa Itinera in collaborazione con il Comune di Livorno. Lunedì 5 settembre alle 17.30 Versi Di-Versi. Partendo dalla lettura del libro di Bruno Tognolini e Viola Niccolai Versi di bestie e altri albi illustrati, nei quali poesia e animali sono presenti, andremo a creare un piccolo volume ricco di immagini e parole in rima. Che cosa accade quando i versi degli animali si mescolano alle parole delle persone? A volte queste comunicazioni diverse di versi diventano magicamente delle poesie. Obiettivo degli incontri è quello di far entrare il libro nell’universo affettivo dei bambini, avvicinandoli al piacere dell’ascolto, considerato prima forma di lettura, favorire l’orientamento dei più piccoli rispetto allo spazio biblioteca, un luogo nel quale possono incontrarsi e sperimentare nuove attività, insegnare loro a rielaborare e far propria una storia, entrarci dentro viverla con le proprie emozioni, modificarla e cambiarla anche attraverso la propria fantasia.

Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca dei ragazzi, villa Fabbricotti, tel 0586/824524. Da lunedì a sabato ore 9.00-12.00, mercoledì ore 16.30-18.30. Mail: [email protected]

Destinatari: bambini e bambine 6-10 anni

Costi attività: 6 euro a bambino

Condividi: