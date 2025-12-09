Torna a Livorno Happy Days, lo show di Santomauro

Dopo il successo delle precedenti date, l’artista livornese riporta nella sua città un progetto che sta raccogliendo consensi crescenti

Si prepara a tornare a Livorno uno degli spettacoli comici più apprezzati della stagione: “Happy Days”, lo show comico dei record di Stefano Santomauro, andrà nuovamente in scena il 13 dicembre alle 21,30 al Nuovo Teatro delle Commedie per una replica che si preannuncia come sempre molto divertente. Dopo il successo delle precedenti date, l’artista livornese riporta nella sua città un progetto che sta raccogliendo consensi crescenti grazie alla sua capacità di raccontare, con intelligenza e leggerezza, i paradossi del mondo contemporaneo. “Happy Days” nasce dall’idea di esplorare il bisogno tutto umano di trovare felicità e gratificazione in un’epoca dominata da stimoli continui, iperconnessione e ritmi che spesso lasciano poco spazio al respiro. Santomauro parte da situazioni quotidiane, riconoscibili e condivise, per trasformarle in un percorso comico che alterna gag fulminanti, riflessioni ironiche e momenti di osservazione pungente. Il tutto con una scrittura brillante e uno stile scenico che gli permette di creare un dialogo costante con il pubblico.

Il successo dello spettacolo deriva anche dalla capacità dell’artista di modulare i toni, passando con naturalezza dalla battuta rapida alla satira, dai paradossi della vita digitale alle dinamiche sociali che tutti sperimentiamo, scritto in collaborazione con Marci Vicari (autore del format tv della Gialappa’s su Sky) e Daniela Morozzi. “Non si tratta solo di ridere, ma di riconoscersi: il pubblico si ritrova dentro le situazioni, nei piccoli difetti e nelle grandi contraddizioni che metto in scena con il mio consueto equilibrio tra ritmo, autenticità e improvvisazione controllata” ci dice Santomauro che aggiunge anche “questo spettacolo fu l’inizio nel 2022 anche del progetto Sulla Felicità Festival, l’evento che parla di felicità unico in Italia. Nel 2026 raggiungeremo la quinta edizione con grandissimi ospiti nazionali!”. La tappa di Livorno assume un significato particolare. Per Santomauro, esibirsi nella propria città è sempre un ritorno affettivo, un confronto con un pubblico che conosce la sua storia artistica e ne apprezza la crescita continua. Le repliche livornesi, nel corso degli anni, si sono trasformate in appuntamenti attesi, capaci di creare un clima speciale fatto di complicità, ascolto e partecipazione vivace. La data del 13 dicembre non farà eccezione: l’atmosfera si preannuncia calorosa e ricca di entusiasmo, con molti spettatori che hanno già seguito il percorso dell’artista e altri che lo scopriranno per la prima volta. Oltre alla parte comica, “Happy Days” porta con sé anche un sottotesto più ampio, che riguarda il modo in cui percepiamo noi stessi, le nostre aspirazioni e la necessità di mantenere un equilibrio in un presente che spesso ci travolge. Senza mai perdere il sorriso, Santomauro costruisce un racconto che parla del desiderio di leggerezza, ma anche della capacità di guardare la realtà senza filtri, con quella sincerità che la comicità permette più di qualsiasi altro linguaggio. La replica del 13 dicembre rappresenta dunque un’occasione preziosa per vivere un’esperienza teatrale intensa, divertente e sorprendentemente attuale. Appuntamento imperdibile dunque per Sabato 13 Dicembre alle ore 21,30 presso il Nuovo Teatro delle Commedie in Via G. M. Terreni 3 a Livorno, info e prenotazione telefono 05861864087 cellulare 3420352386 email [email protected].

