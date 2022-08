Torna a Livorno l’evento internazionale “ScaLi Urbani”

Promosso dall’Ordine degli Architetti PPC di Livorno, ScaLIurbani torna il 30 settembre in città, pronta come sempre a vivere l’evento più creativo dell'anno

Promosso dall’Ordine degli Architetti PPC di Livorno, ScaLIurbani torna il 30 settembre in città, pronta come sempre a vivere l’evento più creativo dell’anno. Una rassegna ricca di eventi, concorsi, istallazioni, confronti e indagini sulle connessioni create dal mar Mediterraneo, il tema questo anno “mediterranean connections“, i legami, i rapporti, le Architetture e le storie ad esso connesse. Il focus è il coinvolgimento di tutti gli ospiti che parteciperanno nelle riflessioni, attraverso i loro progetti, i sogni e le interpretazioni legate al mar Mediterraneo che li unisce.

La grande comunità dell’architettura nazionale ed internazionale quindi, finalmente di nuovo insieme, tutti riuniti sul grande palco della rassegna, che aprirà il sipario sulla quarta edizione, concedendosi in nuove conversazioni di architettura. Un complesso di esperti che in modo trasversale si alterneranno nel ricco palinsesto tra lecture e conferenze e seminari. Stimolanti confronti prenderanno vita nelle tavole rotonde, in spazi tutti da scoprire aperti all’intera comunità, con la voglia di perdersi tra installazioni delle aziende sponsor, progetti, prodotti da ammirare, materiali da toccare, valori da proteggere.

“Giunto alla sua quarta edizione ScaLiurbani 2022 amplia la sua visione divulgatrice ed estende i propri confini al bacino del Mediterraneo; con l’obiettivo di confrontarsi con altre esperienze e culture architettoniche che identificano ed influenzano le comunità ed i cittadini delle varie nazioni. Un grande sforzo organizzativo fatto dall’Ordine degli Architetti PPC di Livorno che speriamo possa contribuire alla diffusione ed al confronto della cultura Architettonica in questa nostra realtà locale, ma con la speranza che questo piccolo seme, piantato ormai quattro anni orsono, possa continuare a stimolare riflessioni e dibattiti su tutto il territorio nazionale e non solo. In un momento storico dove l’intera comunità tende a chiudersi all’interno della propria comfort zone – dice il Presidente Marco Niccolini – crediamo fortemente nello scambio e nella condivisione della cultura come mezzo per avvicinare i popoli.”

Obiettivo della rassegna – Rilanciare l’interesse, anche quella di tutta la comunità di Livorno, verso l’architettura e le connessioni nate e cresciute nella zona mediterranea. Livorno città di popoli, mare, influenze e sinergie, dalle idee in mutamento, fulcro e centro nevralgico dei naviganti e delle attività marittime.

Dove – Voglia di conversazioni in presenza ora come non mai, nell’incredibile luogo che è Il Palazzo del Portuale, sito che rischierà di essere offuscato solo dai fantastici tramonti che lambiranno la Fortezza Vecchia, sede della prima edizione 2019. È qui, nel nuovo sito livornese del Palazzo, che viaggeremo verso le narrazioni scaturite dalle connessioni prodotte dalle architetture e dalle città mediterranee, proprio qui, nel cuore di Livorno. In questo ambiente naturale, contesto unico, luogo della comunità livornese sin dalla sua costruzione negli anni Cinquanta, viene facile poter dare vita alle varie lecture. Il rivestimento esterno in mattoni riprende le mura della vicina Fortezza Vecchia, luoghi che continuano a dialogare in una immaginaria conversazione di architettura.

Nel significativo luogo scelto dalla responsabile della rassegna Dunia Demi e dal curatore Daniele Menichini che ci raccontano:

“ScaLIurbani è nato quattro anni fa grazie a coloro che hanno creduto così profondamente in questo progetto, senza aspettarsi il grande successo ottenuto dalle Conversazioni di Architettura svoltesi tra ospiti nazionali ed internazionali nel luogo simbolo di Livorno, la Fortezza Vecchia. Dopo una pandemia, un’edizione online, una in semi-presenza, dopo aver alternato location virtuali a reali, abbiamo deciso di credere ancora di più in questo evento. Ci crediamo così tanto – dice la Consigliera Dunia Demi – da averlo riportato in presenza ed in una location come il Palazzo del Portuale, così radicata con la cultura labronica. L’unione di menti diverse, il compimento di svariati atti di fiducia, l’aiuto degli sponsor, il molto lavoro, i ripetuti salti nel vuoto, la risoluzione di svariati problemi e molto altro sono stati uniti in un cacciucco di esperienze meravigliose e di interscambi culturali concretizzati in quel bellissimo susseguirsi di eventi e di persone che caratterizzano le tre giornate di ScaLIurbani.”

“C’è un obiettivo che la rassegna di ScaLiurbani in questi 4 anni non ha mai perso ed è quello della disseminazione della Cultura dell’Architettura e della qualità e centralità del progetto. Nel passaggio dei vari temi assegnati a ciascuna edizione l’Architettura come elemento di unione, se pur con le sue diverse declinazioni e scale, non è mai stato perso di vista e quest’anno – dice il curatore Daniele Menichini – siamo usciti fuori dal perimetro per sperimentare la connessione con i paesi che affacciano sul mediterraneo per evidenziare le loro peculiarità nel trattare appunto l’Architettura come bene comune”

Necessità quindi di tornare su visioni attente, coscienziose, rispettose dell’ambiente, ScaLIurbani in passato come in futuro, dimostra un impegno enorme nel veicolare i messaggi rivolti alla preservazione delle risorse naturali, nella piena sostenibilità nei processi di progettazione architettonica. Tutto questo verrà finalmente raccontato, tutta la bellezza di cui il mondo ha bisogno.

Concorso fotografico e di disegno – Tutti i visitatori passeranno da semplici spettatori a bordo pista, a protagonisti con il concorso fotografico. ScaLIurbani ospiterà infatti anche la mostra fotografica e di disegno nata dal concorso fotografico e di disegno lanciato in questi giorni: “La città e il mare”, l’obiettivo del concorso è strettamente connesso alla rassegna ScaLIurbani, raccontare il rapporto tra Città, Architettura e Mare attraverso disegni e fotografie. Il concorso è aperto a tutte le scuole primarie, secondarie di primo grado, Istituti Superiori oltre che a fotografi dilettanti e professionisti di Livorno.

Il regolamento qui: https://www.architettilivorno.it/concorso-per-disegno-e-fotografia-_-scaliurbani-2022-ordine-architetti-ppc-livorno/

Patrocini

Una dichiarazione di fiducia verso la rassegna culturale ScaLIurbani, si denota dai significativi patrocini:

Regione Toscana ,

, Comune di Livorno ,

, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale,

del Mar Tirreno Settentrionale, IN/Arch . (Istituto Nazionale di Architettura),

. (Istituto Nazionale di Architettura), FAT (Federazione Architetti PPC Toscani),

(Federazione Architetti PPC Toscani), DIDA (Università degli studi di Firenze – Dipartimento di Architettura),

(Università degli studi di Firenze – Dipartimento di Architettura), CNAPPC (Consiglio Nazionale Architetti PPC),

(Consiglio Nazionale Architetti PPC), INU (Istituto Nazionale di Urbanistica),

(Istituto Nazionale di Urbanistica), Ance Toscana,

Toscana, Anci

UMAR (unione mediterranea architetti)

ScaLIurbani “mediterranean connections”

Livorno venerdì 30 settembre, sabato 1 e domenica 2 ottobre, inizio lavori alle 9,30 –

Palazzo del Portuale, Via San Giovanni 19.

Per informazioni: [email protected], tel. 0586 897629

