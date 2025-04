Torna a Porta a Mare il Villaggio della Settimana Velica Internazionale

Dal 24 aprile al 4 maggio, all’interno della Galleria delle Officine Storiche, si alterneranno proposte dislocate in varie aree all’aperto e al chiuso. Sono previste dimostrazioni, attività promozionali affidate a forze armate (Marina Militare in testa) e forze dell’ordine, oltre all'esposizione di imbarcazioni d’epoca e classiche della Marina, cerimonie di premiazione ed esposizioni di vele d’epoca. Inoltre dal 25 al 27 aprile e dal 30 aprile al 3 maggio, dalle 19.00 alle 21.00, Fondazione LEM ha organizzato una serie di appuntamenti musicali. Il programma

Annunciato questa mattina in Accademia Navale il programma della Settimana Velica Internazionale 2025 organizzata da Accademia Navale e Comune di Livorno. Erano presenti, tra gli altri, il comandante dell’Accademia, ammiraglio Lorenzano Di Renzo, l’assessore al turismo e commercio del comune di Livorno Rocco Garufo e il coordinatore di Fondazione LEM Adriano Tramonti. Dopo il successo dello scorso anno, anche nel 2025 il Villaggio della Settimana Velica Internazionale troverà collocazione nella splendida cornice delle aree interne ed esterne delle Ex Officine Storiche di Porta a Mare. Grazie alla collaborazione tra la Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea e il Gruppo IGD, proprietario della struttura, la fantastica location già sperimentata nel 2025 si presenterà nuovamente come un’area aggregativa, culturale e di intrattenimento rivolta a equipaggi, cittadini e turisti con un importante sbocco al mare attraverso l’affaccio sulla Darsena Nuova. Si tratta di una scelta che consolida la location come quella ideale per la manifestazione, in un’area dotata di una vera e propria banchina e non solo di un affaccio a mare, seppure bellissimo, come quello che la Terrazza Mascagni ha rappresentato nel 2022 e nel 2023. Con l’apporto di tutti i soggetti coinvolti dall’Accademia Navale, il Villaggio vivrà in maniera continuativa nell’arco della giornata e dei dieci giorni della manifestazione, offrendo ai regatanti che arrivano da fuori Livorno accoglienza e servizi ottimali per favorire la socializzazione e regalare il giusto svago a margine delle competizioni. All’interno dell’area delle Ex Officine storiche si alterneranno proposte dislocate in varie aree all’aperto e al chiuso. Sono previste dimostrazioni, attività promozionali affidate a Forze Armate – Marina Militare in testa – e Forze dell’Ordine, oltre a esposizione di imbarcazioni d’epoca e classiche della Marina, cerimonie di premiazione ed esposizioni di vele d’epoca. Inoltre, nello specchio d’acqua della Darsena Nuova, il 25 aprile si svolgerà il consueto Palio della Liberazione. Nei giorni dal 25 al 27 aprile e dal 30 aprile al 3 maggio, dalle 19.00 alle 21.00, Fondazione LEM ha organizzato una serie di appuntamenti musicali che si svolgeranno all’interno della galleria delle Officine Storiche di Porta a Mare.

PROGRAMMA MUSICALE

VENERDÌ 25 APRILE

CONTEST FINALISTI “DISCANTO” 2024

Da 25 anni il Festival DisCanto è la grande vetrina della canzone inedita, un palco che valorizza e promuove il talento musicale senza limiti di genere, età e provenienza. I partecipanti avranno la possibilità di conquistare il palco del Summer Festival, dove i migliori artisti selezionati dalla direzione del Centro Porta a Mare si esibiranno in un evento indimenticabile.

SABATO 26 APRILE

GIULIA PRATELLI IN CONCERTO

Cantautrice pisana, ha collaborato con artisti del calibro di Fiorello, Masini, Ruggeri.

DOMENICA 27 APRILE

ALEX MASTROMARINO E VALERIO DENTONE

Mastromarino è stato vincitore del Premio Persefone 2018 come Miglior Attore Protagonista e dell’Italian and Broadway Musical Award (Best Male Actor) 2017. Valerio Dentone, livornese, è dal 2008 il bassista dei Gary Baldi Bros. Vanta collaborazioni con Paolo Ruffini e Claudia Campolongo, Enrico Nigiotti e molti altri artisti. registrato 2 dischi di inediti per le etichette “Baracca e Burattini” e “Seahorse Recordings”.

MERCOLEDÌ 30 APRILE

SOFTECHOS

Giulia Cannata in arte Softechos

GIOVEDÌ 1° MAGGIO

LUCA GUIDI

Chitarrista e cantautore livornese, fa attualmente parte del Sinfonico Honolulu e ha fatto parte della Betta Blues Society

VENERDÌ 2 MAGGIO

VALENTINA BAGNI

Valentina Bagni è una cantante e musicista italiana, voce versatile e suono evocativo, capace di interpretare stili musicali diversi che vanno dal jazz, al pop internazionale al miglior cantautorato italiano.

SABATO 3 MAGGIO

DAMIANO SARDI

Damiano sardi, musicista e cantante toscano, è attivo sulla scena musicale da quindici anni, con partecipazioni a talent nazionali come xfactor e collaborazioni come corista sul palco di Sanremo nel 2018.

