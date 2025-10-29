Torna al Goldoni “Cambiamo Musica!”: sul palco contro la violenza sulle donne

Appuntamento sabato 8 novembre alle 20,30 al Teatro Goldoni. Biglietti: €15, già disponibili online su Ticketone e presso la biglietteria del Teatro Goldoni. Gli ospiti della serata:Neri Marcorè, Grazia Di Michele, Eva Robin’s, Timothy Cavicchini, Manuel Bortuzzo, Garrison, Katia Beni, Anbeta, Alessandro Macario e Giulia Luzi. L’intero ricavato della serata sarà devoluto al Centro Donna di Livorno.

Sabato 8 novembre, alle ore 20.30, il Teatro Goldoni di Livorno ospiterà la terza edizione livornese di “Cambiamo Musica!”, l’evento di musica, danza e teatro che unisce spettacolo e impegno sociale nella lotta contro la violenza sulle donne.

L’intero ricavato della serata sarà devoluto al Centro Donna di Livorno, a sostegno delle attività di ascolto, accoglienza e autonomia per le donne in difficoltà.

Patrocinato dal Comune di Livorno e fortemente voluto dal sindaco Luca Salvetti e dalla vicesindaca Libera Camici, lo spettacolo è stato presentato a Palazzo Comunale alla presenza delle organizzatrici Valeria Iaquinto e Marta Priore, dell’attrice Katia Beni e del conduttore radiofonico Gian Luca Bonetta.

Nato nel 2015 da un’idea di data-end=”1262″>Alice Graziadei all’Università di Bologna, “Cambiamo Musica!” è oggi diretto artisticamente da Valeria Iaquinto con la collaborazione di Marta Priore di Andromedart per l’organizzazione generale. L’evento è ormai un punto di riferimento nazionale per la sua capacità di unire artisti di grande fama in nome di un messaggio etico e sociale.

Sul palco del Goldoni si alterneranno ospiti d’eccezione: Neri Marcorè, data-start=”1673″ data-end=”1694″>Grazia Di Michele, Eva Robin’s, Timothy Cavicchini, Manuel Bortuzzo, Garrison, Katia Beni, Anbeta, Alessandro Macario e Giulia Luzi.

Tutti si esibiranno a titolo gratuito, offrendo performance inedite e sorprendenti che spaziano tra musica, danza e teatro.

A condurre la serata saranno come sempre Rosaria Renna (Radio Montecarlo) e Gian Luca Bonetta.

L’apertura sarà affidata ai cori livornesi SpringTime e Monday Girl, diretti dal maestro Cristiano Grasso, mentre la chiusura vedrà in scena le coreografie delle ballerine de La Dance de la nuit.

L’evento è organizzato dal Teatro Goldoni insieme all’associazione musicale Il Pentagramma di Pisa, con la collaborazione di Danzaria di Collesalvetti e Forme Sonore di Bologna. Il coordinamento generale è a cura di Andromedart di Marta Priore e Valeria Iaquinto, con il sostegno della Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea.

Biglietti: €15, già disponibili online su Ticketone e presso la biglietteria del Teatro Goldoni.

“Lo spettacolo si inserisce perfettamente nella nostra filosofia del cambiamento – ha dichiarato il sindaco Luca Salvetti – perché mette al centro i diritti, il sociale e la lotta contro la violenza di genere”.

La vicesindaca Libera Camici ha aggiunto: “Siamo orgogliosi che il ricavato sia destinato al Centro Donna, una realtà tornata protagonista delle politiche cittadine grazie al lavoro quotidiano di sostegno alle donne”.

“Cambiamo Musica!” si conferma così un appuntamento che unisce emozione, arte e solidarietà, trasformando il palcoscenico in un messaggio concreto di speranza e cambiamento.

Condividi:

Riproduzione riservata ©