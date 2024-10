Torna alla Leccia la festa dell’olivo e dell’olio

L’iniziativa giunta alla sua 18ª edizione, è organizzata da Cia Etruria con il patrocinio del Comune di Livorno e si svolgerà al centro commerciale La Leccia dalle 10 alle 19

Torna domenica 27 ottobre la Festa dell’Olivo e dell’Olio. L’iniziativa giunta alla sua 18ª edizione, è organizzata da Cia Etruria con il patrocinio del Comune di Livorno e si svolgerà al centro commerciale La Leccia dalle 10 alle 19. Tra le molte attrattive previste nel corso della giornata: la mostra mercato di prodotti agricoli di “Donne in Campo” a cura della Associazione Donne in Campo Toscana; mostra mercato operatori dell’ingegno; mostra fotografica a cura del Gruppo fotografico il Gabbiano del Centro Sociale La Leccia e la mostra fotografica curata da Fabrizio Tempesti dal progetto “Pachamama”.

Inoltre, per l’intera giornata si svolgeranno eventi per grandi e piccini come l’intrattenimento con cavalli pony “Il battesimo della sella” a cura dell’associazione Giacche Verdi Livorno, giochi gonfiabili e pesca ochette a cura di Federico Caprile. Chi invece ama pedalare potrà recarsi presso l’area Gimkana dove ad accoglierlo ci saranno la G.S. Carli Salviano Asd e Mammoli Nike con l’iniziativa “Non hai la bici? Te la diamo noi! Allacciati il casco e vai!”. Ed ancora dalle 10 alle 11,30 corso gratuito di pilates tenuto dal centro Fitness Le Fate; alle 10,45 esibizione hip-hop degli allievi della scuola di danza “New Project Dance”, direzione artistica Roberta Ulivieri, coreografo Andrea Favoriti. Alle ore 11è prevista la premiazione de Il Coltivatore più anziano” a cura di AP/Cia Etruria che alle 11,30 presenta la rassegna e premiazione dell’olio extravergine d’oliva “Olio Novo”. Infine, dalle 15 alle 17, attività di giochi e laboratori tematici “Oliva Park” della Ludoteca comunale “Il Giamburrasca”, le associazioni ASD Starlight Dance e ASD Fabry Rose Dance si esibiranno in varie discipline di ballo e sempre il pomeriggio, dalle 17 alle 19, “Livorno ride e Canta” con Fulvio Pacitto e Giovanni Franco alla fisarmonica (barzellette, stornelli e sonetti in Vernacolo livornese). La realizzazione della festa è possibile anche grazie al contributo del centro commerciale La Leccia, Conad La Leccia e di varie realtà locali tra cui la comunità pastorale I Tre Arcangeli.

Condividi:

Riproduzione riservata ©