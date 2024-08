Torna alla Rotonda il Food Rock Festival. Il programma

Dieci giorni di eventi, talk show, musica e buon cibo a due passi dal mare. Appuntamento dal 9 al 18 agosto. Tra le tante proposte musicali anche la mitica Strana Officina in apertura del Festival

di Sofia Mignoni

Dal 9 al 18 agosto, presso la bellissima atmosfera della Rotonda di Ardenza, torna il Food Rock Festival con tantissimi nuovi eventi musicali, tutti liberi e gratuiti. La manifestazione, inoltre, per la sua quinta edizione ha deciso di portare una bella novità: oltre al cibo e alla musica anche una parte dedicata al talk show. E in apertura della manifestazione, il 9 agosto, sul palco salirà la mitica Strana Officina (clicca qui per scoprire il programma completo della manifestazione).

Con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Livorno e del Comune di Livorno, gli organizzatori Piero Ciantelli, Vanessa Barbato e Veronica Gennari sono riusciti a mettere in piedi una manifestazione all’insegna del buon cibo, del divertimento e soprattutto del rock.

“Siamo qui per presentare la quinta edizione del Food Rock Festival, il Food Rock 2024 – esordisce Piero Ciantelli, organizzatore dell’evento – La linea guida sarà sempre la musica e da quest’anno, nel pomeriggio, grazie alla collaborazione con Chalet la Rotonda, diamo il via ad un nuovo format: Pausa Chalet, un talk show incentrato sulla musica che si terrà ogni giorno, escluso lunedì 12, dalle 18 alle 19.30 proprio allo Chalet. Al Food Rock Festival si possono trovare tanti stand di street food aperti dalle 18 alle 24 e anche un luna park con 6 attrazioni, tra cui anche il tagadà, sia per i grandi che per i piccoli. Anche quest’anno le difficoltà non sono state poche, la maggiore è stata trovare un palco degno degli artisti che verranno ad esibirsi, ci abbiamo investito molte energie”.

“Anche quest’anno sono convinta che riusciremo a dare il meglio – afferma Vanessa Barbato, direttrice artistica del Food Rock Festival – io, Piero e Veronica Gennari, di Labronica Eventi, abbiamo messo anima e corpo in quest’organizzazione. Saranno dieci giorni di spettacoli meravigliosi e rockettari al massimo. Ringrazio Obiettivo Spettacoli, il nostro co-partner, che organizzerà i video e le immagini di tutto l’evento e tutti i nostri sponsor”.

Per ulteriori informazioni sui concerti è possibile contattare i seguenti numeri: +393801309115 e +393313192823, oppure contattare la pagina Facebook Food Rock Livorno o il sito web food-rock.it.

