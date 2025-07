(1) Allegati (1) Programma Antignano in Festa 2025

Torna “Antignano in Festa”, il quartiere si accende tra musica e vela

Il 26 e 27 luglio con il sottotitolo “un mare di pace”, due giorni di spettacoli, tradizione e inclusione per riscoprire l’anima di paese nel cuore del quartiere

di Giulia Bellaveglia

Sabato 26 e domenica 27 luglio torna, per la terza edizione, “Antignano in Festa” (clicca qui per leggere il programma completo), per il 2025 con il sottotitolo “un mare di pace”, promosso dall’Associazione ViviAntignano in collaborazione con Misericordia di Antignano, Fratres, Virtus Livorno, gli esercenti locali e con la direzione artistica di Giulia Ventura e Marco Buldrassi. La manifestazione può contare, anche per quest’anno, sul sostegno del Comune e il patrocinio della Provincia. Obiettivo dell’evento è rafforzare il senso di comunità e il legame con il territorio. Il borgo si animerà con spettacoli itineranti, trampolieri, artisti di strada, area bimbi con giochi tradizionali e laboratori, una mostra fotografica, un torneo di burraco, mercatini, uno spazio dedicato ai cani e stand di associazioni come Emergency, Libera Antimafia, All, Strabilianti, Costiera di Calafuria. Non mancheranno street food e l’apertura serale dei negozi. “Seguiamo lo schema delle edizioni precedenti – spiega Renza Porciani, vicepresidente di ViviAntignano – con due giornate pensate per tutte le età. Sabato ci sarà una prefesta dedicata ai bambini: il Circolo Velico li ospiterà per un’ora ciascuno in barca a vela, per farli avvicinare a questo sport. Confermata anche la sfilata dei cani, tanto attesa da tutti”.

Musica giovanile al moletto, concerto al tramonto della pianista Stefania Casur con la sua orchestra, e domenica spazio a nuovi spettacoli, tra cui quello della compagnia Mayor Von Frinzius di Lamberto Giannini. “Ma il cuore della festa – prosegue Porciani – è il messaggio: Antignano è un quartiere, sì, ma con l’anima di un paese. Come dice il ricercatore Enrico Zucchi, è un luogo speciale. I nonni dicevano “si va a Livorno” perché era percepita come un’altra realtà. Questo spirito di comunità lo vogliamo mantenere e rafforzare, anche riscoprendo il valore del piccolo commercio, sempre più soffocato dalla grande distribuzione”.

Domenica, dalle 18 fino a fine evento, la Misericordia garantirà un servizio navetta gratuito da Banditella, Antignano e Miramare.

