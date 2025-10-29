Torna Cinema a Colazione con “Ponyo sulla scogliera”

Domenica 2 novembre, per la rassegna cinematografica Cinema a Colazione, dedicata a “Divi, Miti e Cult”, al Cinema I Salesiani, viale del Risorgimento, 85, per Speciale Bambini, sarà proiettato “Ponyo sulla scogliera” (2009 – 1h43m) di Hayao Miyazaki. Introduce il film Clara Bartolini.

L’evento, come di consueto prevede la colazione alle ore 09.15 e l’inizio della proiezione alle

10.30. Il biglietto d’ingresso di 8 euro e di 5 euro per bambini sotto gli 11 anni, è comprensivo della colazione.

Ponyo sulla scogliera (Gake no ue no Ponyo) è un film d’animazione del 2008 scritto e diretto da Hayao Miyazaki e prodotto dallo Studio Ghibli. È una favola moderna che mescola suggestioni fiabesche e tematiche ecologiste, con la consueta delicatezza poetica tipica del regista giapponese.

La storia è ambientata in una cittadina costiera del Giappone e ha per protagonista Sōsuke, un bambino di cinque anni che trova una strana pesciolina rossa intrappolata in un barattolo. In realtà si tratta di Ponyo, creatura marina figlia di un mago e di una divinità del mare. Dopo essersi affezionata al bambino, Ponyo desidera diventare umana, scatenando forze magiche incontrollabili che minacciano l’equilibrio naturale e costringono i due piccoli eroi a una prova di coraggio e amore.

Miyazaki fonde immagini oniriche e momenti quotidiani con una straordinaria tradizionale, fatta di colori brillanti e tratti morbidi, che restituiscono la meraviglia del mondo marino e la purezza dello sguardo infantile. Ponyo sulla scogliera è stato accolto come un successo internazionale ed è considerato una delle opere più accessibili e incantevoli del maestro giapponese.

Hayao Miyazaki, regista, sceneggiatore, animatore e produttore, è nato il 5 gennaio 1941 a Tokyo. È una delle figure più influenti della storia dell’animazione e tra i suoi film più celebri ci sono Il mio vicino Totoro, La città incantata (Premio Oscar nel 2003), Principessa Mononoke e Si alza il vento.

Clara Bartolini, nata a Livorno, da sempre appassionata di anime e manga, si laure in pittura all’Accademia di Belle Arti di Firenze. È laureata in scienze della formazione primaria con specializzazione sul sostegno. È docente di scuola dell’infanzia da 9 anni.

Cinema a Colazione è un progetto nato dalla collaborazione di cinque realtà associative del territorio di Livorno: Centro Studi Commedia all’italiana, 50&Più Università di Livorno, FiPiLi Horror Festival, Circolo KInoglaz e Erasmo Libri, con la compartecipazione del Comune di Livorno. L’obiettivo è quello di promuovere un’esperienza cinematografica collettiva e condivisa valorizzando gli storici spazi di proiezione presenti in città.

Info: [email protected] Prevendita online: biglietti.cinemaacolazione.it

