Torna “Estate a Villa Trossi”. Il programma

Ben 46 il totale delle serate-spettacolo che, dal 20 giugno al 31 agosto, avrà luogo presso la sede della Fondazione

“Estate a Villa Trossi” torna ufficialmente per la sua undicesima edizione e, quest’anno, gli eventi non saranno certo pochi. Alla presenza dell’assessora Angela Rafanelli, della presidente della Fondazione Angie De Santi Simonini e della direttrice Veronica Carpita, Roberto Napoli (direttore artistico dell’evento) ha illustrato lo spettacolare cartellone di questa edizione.

Ben 46 il totale delle serate-spettacolo (clicca, consulta e scarica il programma completo cliccando sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo in pagina) che, dal 20 giugno al 31 agosto, avrà luogo presso la sede della Fondazione. Gli eventi, di natura diversa, comprenderanno concerti musicali di vario genere, spettacoli teatrali, di danza e magia. Immancabili saranno anche le serate di stand-up comedy, con interessanti produzioni dedicate alla letteratura, talk show, racconti e cabaret.

“Siamo arrivati prestissimo all’undicesimo anno di una manifestazione nata come una piccola chicca sotto la direzione di Venturi, – apre la conferenza la direttrice della Fondazione – che vede da alcuni anni Roberto Napoli mettere insieme le diverse serate. Quest’anno quarantasei. Immaginate cosa voglia dire calendarizzare in due mesi e mezzo una mole di artisti simile. L’incastro è stato quasi miracoloso”.

Grazie alla grande partecipazione alle diverse edizioni di “Estate a Villa Trossi”, la Fondazione è riuscita a consolidare definitivamente l’immagine della stessa all’interno della realtà cittadina labronica. “Questo è un luogo di servizio alla città – ha tenuto a sottolineare Carpita – Un luogo di cultura e socializzazione che vede la sua missione nella diffusione dell’arte, di qualunque tipo essa sia”.

A prendere la parola subito dopo è stata De Santi Simonini, alla sua prima occasione da presidente della Fondazione. “Sono molto emozionata. – ammette la nuova presidente – Sono stata nominata insieme a Roberto Pullerà e Michael Rotondi, altri due super valorosi. Quello che faremo sarà sicuramente portare avanti, dare continuità, all’ottimo lavoro già svolto, cercando di portare innovazione e di estendere l’arte, coinvolgendo sempre di più la cittadinanza. Siamo felici di presentare un evento che, oggi, è parte della nostra memoria storica”.

“Sono onorata di essere qui durante una fase così critica di costruzione. – è intervenuta l’assessora Rafanelli – La Fondazione ha un ruolo nella vita di tutti noi, sostenuta dal Comune. Stiamo sfamando questo giovane festival con un numero straordinario di incontri e, ovviamente, un lavoro intenso e costante. Una vera e propria rappresentazione di fiducia e amore, che non ti fa mollare nei momenti difficili”. A sostegno di questa edizione anche Il Tirreno, Cattolica Assicurazioni di Livorno, Promos Livorno e Campo al Noce – Vini DOC Bolgheri. Un ringraziamento particolare va, invece, a Fondazione Livorno.

“Gli artisti hanno sempre gran voglia di tornare, – dichiara entusiasta Roberto Napoli – segno che il pubblico è stato partecipativo e gli artisti soddisfatti. Questi sono eventi di nicchia per i quali ho selezionato gli artisti sia in base alla disponibilità dei posti, che alla qualità artistica presentata. Le programmazioni sono sempre state autofinanziate da me con l’aiuto della location e dei contributi ottenuti dalla vendita dei biglietti, dal patrocinio della Regione Toscana e del Comune”.

I biglietti, 12 o 15 euro sulla base dello spettacolo scelto (guardare * accanto al nome), sono già prenotabili tramite telefono e/o WhatsApp al numero 338 5081221 o acquistabili direttamente in loco un’ora prima dell’evento all’ingresso di Villa Trossi in via Ravizza 76.

