Torna F@mu, la Giornata delle famiglie al museo

Domenica 12 ottobre alle ore 11.00 al Museo della Città si rinnova l'invito a bambini e adulti per un viaggio tra storie, reperti e opere d’arte che raccontano come l’uomo, in ogni epoca, abbia trasformato momenti difficili in nuove possibilità con l'evento "Quando la distruzione diventa creazione". Info e prenotazioni: 0586 824551

In occasione di F@mu – Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, domenica 12 ottobre alle ore 11.00 si rinnova l’invito a bambini e adulti per un viaggio tra storie, reperti e opere d’arte che raccontano come l’uomo, in ogni epoca, abbia trasformato momenti difficili in nuove possibilità con Quando la distruzione diventa creazione: un viaggio nell’arte della rinascita. Attraverso giochi, narrazioni e attività creative, le partecipanti e i partecipanti scopriranno insieme come, anche dalle “rovine”, possano nascere nuove idee, emozioni e bellezza. L’arte ci insegna infatti che ogni cambiamento può essere l’occasione per costruire qualcosa di nuovo: è così che si impara dal passato, rispettando il presente e costruendo insieme un domani migliore. L’iniziativa è a cura di Coop. Itinera, in collaborazione con Coop. Agave e CoopCulture.

Età consigliata: dai 6 ai 10 anni

Orario: 11:00

Durata: circa 1h30

Costo: € 3 a partecipante per l’attività + biglietto d’ingresso (ridotto € 6 per adulti, omaggio per bambini)

Luogo: l’attività si svolge in entrambe le sezioni del Museo della Città

Vi aspettiamo per vivere un’esperienza divertente, piena di scoperte e per tutta la famiglia!

Per permettere a tutte e a tutti la partecipazione, si consiglia di prenotare anticipatamente entro sabato 11 ottobre.

INFO E PRENOTAZIONI

Museo della Città di Livorno

Piazza del Luogo Pio 19

0586 824551

[email protected]

museodellacittalivorno.it

Condividi:

Riproduzione riservata ©