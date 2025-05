Torna Geometrie Esistenziali all’Associazione Nesi/Corea

Venerdì 23 e sabato 24 maggio i quartieri Corea e Shangai tornano a essere protagonisti e scenari della quarta edizione di “Geometrie Esistenziali”, festival a cura dell’Associazione Nesi/Corea, con il contributo e la compartecipazione del Comune di Livorno, del Consiglio di Zona 1 e la collaborazione di tante realtà del territorio.

Una festa che vuole rappresentare il lavoro quotidiano che viene svolto sul territorio dalle realtà coinvolte e che vuole offrire agli abitanti dei due quartieri e in generale del resto della città occasioni di incontro, conoscenza e scambio.

Tanti coloro che collaboreranno alla realizzazione della manifestazione, oltre all’Associazione Nesi/Corea: Arci Livorno, Saltimbanco Circo ASD, La Solidarietà, SVS, San Benedetto, Circolo LaAV Livorno, Clown di corsia Libecciati VIP Livorno ODV, AEROC.

Questo il ricco e variegato programma:

Venerdì 23 maggio nel quartiere Corea

– Dalle 15,00 alle 17,00 visite guidate al ciclo pittorico sulla Bibbia presente nella Chiesa di Nostra Signora di Fatima in Corea.

– Dalle 16,00 alle 18,00 presso il Parco Baden Powell animazione con i clown dell’associazione Libecciati VIP e i volontari di AEROC, lettura ad alta voce a cura dei volontari di LaAV – Letture ad Alta Voce.

– Dalle 17,00 alle 18,00 presso il Parco Baden Powell esibizioni di alcune scuole musicali (in collaborazione del Consiglio di Zona 1 del Comune di Livorno)

– Alle ore 20.00, presso l’Associazione Nesi/Corea, si terrà la cena sociale a cura della San Benedetto Cooperativa Sociale Onlus)

– Ore 21.15 presso l’Associazione Nesi/Corea si terrà lo spettacolo musicale “Lorenzo Taccini e la Piccola Orchestra – Fabrizio De André. Il Concerto ritrovato”

Sabato 24 maggio nel quartiere Shangai in piazza Fratelli Bandiera

– Dalle ore 16,00 si terranno momenti di animazione per bambini e bambine a cura delle volontarie e dei volontari delle associazioni di Effetto LINC e del Saltimbanco Circo ASD

– Dalle ore 16,00 tombolata livornese con l’attrice del vernacolo Doranna Natali

– Dalle ore 17,00 laboratorio intergenerazionale “Ti racconto il mio quartiere” con bambini, ragazzi e anziani a cura di Arci e SVS, attorno alle fotografie degli archivi personali e della storia del quartiere. Coinvolgimento anche delle scuole del territorio.

– Alle ore 18,00 presentazione del libro “Un giorno a Shangai: l’ultima briciola” con l’autrice Gabriella Bonaiuti

– Alle ore 19,00 spettacolo “L’Elefante nella stanza” di e con Fabio Max, Elena Peebes, Cinzia Franchi della compagnia “Harvey Quartet”. Per il progetto “Vinciamo insieme contro l’Azzardo” a cura della cooperativa San Benedetto.

– Alle ore 20.00 si terrà la cena sociale a cura della San Benedetto Cooperativa Sociale Onlus

– Alle ore 21,00 “Sono arrabbiatissimo!” cabaret con Claudio Marmugi. In questo suo nuovo monologo non risparmierà nessuno. Satira politica e di costume, invettive sul mondo della televisione e sulla realtà che ci circonda, riflessioni sulla società e sullo strapotere dei social. In sostanza, lo spettacolo sarà un modo per guardarsi allo specchio.

Tutte le iniziative sono gratuite, a eccezione delle cene per le quali è richiesto un contributo di € 10 a persona ed è necessaria la prenotazione (per la cena all’Associazione Nesi/Corea scrivere all’email [email protected] e per quella in piazza Bandiera a Shangai scrivere all’email [email protected])

