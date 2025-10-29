Torna “Hallocairoli” e la festa è… assicurata

Bambini, famiglie e curiosi sono invitati a partecipare e a lasciarsi trasportare dall’atmosfera magica di Hallocairoli. Appuntamento dalle 15 alle 18 in via Cairoli, 21. Ingresso gratuito

Torna anche quest’anno Hallocairoli, la festa di Halloween promossa dall’Agenzia Assicurativa Livorno Cairoli, che per il terzo anno consecutivo trasforma l’agenzia in un percorso di giochi, laboratori e divertimento per tutte le età. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, è pensata come un momento di socialità e condivisione dedicato alle famiglie: escape room, teatro, attività creative e sorprese anche per i più grandi grazie alla partecipazione di diverse imprese locali e professionisti che regaleranno fantastiche esperienze. Come racconta Valeria Puddu, agente generale dell’agenzia: “Perché una festa di halloween all’interno di un’agenzia assicurativa? Perché no?! Rispondiamo alla richiesta che ci è arrivata da chi ha partecipato di rendere questo appuntamento una ricorrenza ed essere un punto di riferimenti sicuro ed accogliente, anche nella notte per antonomasia più spaventosa. Ogni giorno lavoriamo tanto con una rete di professionisti sui temi della rischiosità e delle paure affiancando le persone in momenti di disagio e cambiamento. Il 31 ottobre reinterpreteremo in maniera giocosa la nostra mission principale.”

Tra le attività che sostengono l’iniziativa:

Boccon di Vino in Villa Lloyd

GLL

Teatro Nuovo delle Commedie con la compagnia teatrale Pilar Ternera

Il fiorista Alessio Spagnoli

Ristorante Oscar

Partnership che testimoniano come, anche attraverso un evento ludico, sia possibile creare connessioni autentiche e sinergie positive a beneficio della città.

Venerdì 31 ottobre 2025

Dalle 15:00 alle 18:00

Via Cairoli, 21 – Livorno

L’ingresso è libero.

Bambini, famiglie e curiosi sono invitati a partecipare e a lasciarsi trasportare dall'atmosfera magica di Hallocairoli: una festa dove il divertimento incontra la sicurezza, e dove la paura… è assicurata!

