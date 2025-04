Torna il 5e5 Day alla Terrazza e quest’anno l’appuntamento… raddoppia

Sta per tornare uno degli eventi più amati: domenica 4 e lunedì 5 maggio e poi da mercoledì 14 a domenica 17 maggio con la Biennale del Mare e dell'Acqua. L’iniziativa è organizzata da Associazione Tortai Livornesi Cna e Fondazione Lem e sarà affiancata dal Sulla Felicità Festival. Partecipano: Alepizza, Cecco, Forti, Gagarin, I Tre Canti, Leone e Seghieri. Visto il successo del 2024, anche per il 2025 saranno riproposti i prezzi promozionali

di Giulia Bellaveglia

Anche per quest’anno la Terrazza Mascagni si prepara ad accogliere uno degli eventi più amati: il “5e5 Day”. L’iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, è organizzata dalla Fondazione Lem e dall’Associazione Tortai Livornesi Cna, e sarà affiancata dal Sulla Felicità Festival. La manifestazione celebra la torta di ceci, simbolo dello street food livornese per eccellenza, e punta a valorizzare la tradizione gastronomica cittadina, coinvolgendo i principali negozi storici: Alepizza, Cecco, Forti, Gagarin, I Tre Canti, Leone e Seghieri. Durante le due giornate, i maestri tortai si alterneranno ai forni a legna per servire il classico 5e5, nel tradizionale pan francese o nella schiacciatina, sia nella versione base che con melanzane. Visto il successo del 2024, anche per il 2025 saranno riproposti i prezzi promozionali: 3€ per quello con le melanzane, 2€ per il classico, stessa cifra per una porzione semplice di torta. Non mancheranno, naturalmente, la classica spuma bionda e altre bevande. Primo appuntamento domenica 4 e lunedì 5 maggio dalle ore 10 alle 21. Ma l’iniziativa non si fermerà al primo weekend di maggio. Da mercoledì 14 a domenica 17 maggio, infatti, tornerà alla Terrazza Mascagni all’interno del Villaggio della Biennale del Mare per un totale di sei giorni di celebrazioni dedicate al gusto e alla tradizione locale. “Si tratta di uno sforzo importante da parte di imprenditori che sottraggono tempo alle loro botteghe per promuovere un prodotto identitario – afferma Adriano Tramonti di Fondazione Lem -. Tutti i proventi saranno reinvestiti sul territorio, in particolare per portare la cultura di questa pietanza nelle scuole cittadine, dalle materne alle medie. Nel 2024 sono stati coinvolti circa 1000 bambini, triplicando i numeri dell’anno precedente”. “Questo appuntamento – afferma l’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo – è nato in pieno periodo Covid, ma si è trasformato in una manifestazione solida che promuove il territorio e unisce commercio, turismo e cultura. Eventi come questo aiutano a raccontare cosa sia davvero Livorno, anche ai visitatori”. “Il nostro prodotto – aggiunge il presidente dell’Associazione Tortai Fabio Forti – esiste anche grazie a chi ci fornisce pane e schiacciatine. La filiera è fatta di tante botteghe, tutte unite per la promozione. E abbiamo visto un cambiamento importante anche nei consumi dei più giovani, che sempre più spesso scelgono il 5e5 al posto dei fast food industriali”.

