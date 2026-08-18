Torna il Cacciucco Pride, tre giorni di gusto e tradizione

Dal 21 al 23 agosto torna in piazza Grande la nona edizione della manifestazione dedicata al Cacciucco: degustazioni, show cooking, spettacoli, cultura e artigianato per raccontare l’identità livornese attraverso il suo piatto simbolo

di Giulia Bellaveglia

Dal 21 al 23 agosto torna il “Cacciucco Pride”, giunto alla sua nona edizione (clicca qui per leggere il programma completo) grazie all’impegno della Pro Loco Livorno. Tre giorni dedicati al piatto simbolo della città, ma anche alla cultura, al folklore e all’artigianato locale. “Sarà un festival diffuso di qualità” spiega la presidente della Pro Loco Livorno Ombretta Bachini, ricordando l’obiettivo di valorizzare il percorso avviato nel 2014 per la certificazione del Cacciucco 5 C. “Un alimento – aggiunge l’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo – ‘re’ della nostra alimentazione, che vogliamo promuovere con forza anche come elemento di attrazione turistica. La manifestazione rappresenta inoltre un esempio di collaborazione tra ristoratori, Pro Loco, Fisar, Associazione Cuochi Livornesi e Consiglio del Cibo, che contribuisce ad arricchire lo spirito lavorativo cittadino. Infine, non è solo un evento celebrativo ma anche un’importante occasione di approfondimento sulla qualità e la sostenibilità dell’alimentazione”. Il programma prenderà il via venerdì 21 agosto alle 18, in piazza Grande, con l’apertura del “Cacciucco village”, cuore dell’evento. Sarà un punto informativo per visitatori e turisti e ospiterà degustazioni, incontri, spettacoli e due concorsi. Al disciplinare della certificazione aderiscono quest’anno 14 ristoranti, con l’ingresso della “Vecchia Livorno”. “Questa pietanza – aggiunge Bachini – è la quintessenza dell’identità livornese: è la cucina di mare che racchiude la storia dei porti e delle tradizioni marinare. Questa manifestazione dura tre giorni ma richiede mesi e mesi di preparazione, ecco perché ringrazio di cuore i volontari che mettono a disposizione il proprio tempo in maniera completamente gratuita, il consiglio direttivo, il Comune, i partner e i ristoratori”. Accanto al cibo spettacoli, visite guidate e performance artistiche in un percorso pensato per raccontare la città attraverso il suo piatto più rappresentativo.

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