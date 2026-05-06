Torna il Campus estivo al Museo di Storia Naturale
Il campus si svolgerà dal 16 giugno al 7 agosto, dal lunedì al venerdì, con un programma strutturato in laboratori artistici e creativi, giochi, attività all’aria aperta e momenti di socializzazione. Iscrizioni online entro il 25 maggio
Il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, in collaborazione con cooperativa Itinera, organizza anche questa estate, dal 16 giugno al 7 agosto, il campus estivo multidisciplinare “D’estate Giocando s’impara”. Il campus si svolgerà dal lunedì al venerdì con un programma strutturato in laboratori mattutini, giochi, attività all’aria aperta e momenti di socializzazione. Il tema di quest’anno è la cooperazione e la collaborazione, per imparare dalla natura che l’unione fa la forza e come alleanze e cooperazioni ci permettono di superare anche gli ostacoli più grandi. I partecipanti esploreranno la botanica, la zoologia, l’archeologia, la paleontologia e l’ecologia sia attraverso attività di ludoscienza che attraverso esperimenti e attività pratiche di Science Lab. Non mancheranno anche tante attività artistiche e creative per stimolare la fantasia e l’educazione corporea per non rimanere mai fermi.
Il 24 luglio sarà prevista una serata finale di festa e restituzione delle attività aperta ai partecipanti e alle famiglie.
Le iscrizioni online si chiudono il 25 maggio.
Per informazioni sui costi e modalità di iscrizione occorre contattare la Segreteria Museo, dal lunedì al venerdì 9.00-13.00, al num. 0586-266711 per ottenere il codice di prenotazione da utilizzare per la successiva iscrizione online.
Maggiori informazioni a questo link: https://itinera.link/campusestivo oppure scrivere a: [email protected].
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.