Torna il Campus estivo al Museo di Storia Naturale

Il campus si svolgerà dal 16 giugno al 7 agosto, dal lunedì al venerdì, con un programma strutturato in laboratori artistici e creativi, giochi, attività all’aria aperta e momenti di socializzazione. Iscrizioni online entro il 25 maggio

Il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, in collaborazione con cooperativa Itinera, organizza anche questa estate, dal 16 giugno al 7 agosto, il campus estivo multidisciplinare “D’estate Giocando s’impara”. Il campus si svolgerà dal lunedì al venerdì con un programma strutturato in laboratori mattutini, giochi, attività all’aria aperta e momenti di socializzazione. Il tema di quest’anno è la cooperazione e la collaborazione, per imparare dalla natura che l’unione fa la forza e come alleanze e cooperazioni ci permettono di superare anche gli ostacoli più grandi. I partecipanti esploreranno la botanica, la zoologia, l’archeologia, la paleontologia e l’ecologia sia attraverso attività di ludoscienza che attraverso esperimenti e attività pratiche di Science Lab. Non mancheranno anche tante attività artistiche e creative per stimolare la fantasia e l’educazione corporea per non rimanere mai fermi.

Il 24 luglio sarà prevista una serata finale di festa e restituzione delle attività aperta ai partecipanti e alle famiglie.

Le iscrizioni online si chiudono il 25 maggio.

Per informazioni sui costi e modalità di iscrizione occorre contattare la Segreteria Museo, dal lunedì al venerdì 9.00-13.00, al num. 0586-266711 per ottenere il codice di prenotazione da utilizzare per la successiva iscrizione online.

Maggiori informazioni a questo link: https://itinera.link/campusestivo oppure scrivere a: [email protected].

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