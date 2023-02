Torna il Cineforum al Cinema Salesiani

A partire da mercoledì 15 febbraio con il film “DANTE” di Pupi Avati riprende il Cineforum al Cinema Salesiani di Livorno giunta alla sua 28° edizione. Da quest’anno gli appuntamenti avranno luogo il mercoledì e il giovedì alle ore 21:15 per consentire la partecipazione ad una platea più ampia. I film scelti appartengono ad un repertorio nazionale e internazionale per favorire il confronto stilistico e contenutistico delle varie regie, affidate ad artisti di larga fama. Particolarmente significativa è la presenza nella programmazione di pellicole originali per la trattazione di tematiche a sfondo sociale che mettono a confronto proposte di differenziata provenienza culturale. In particolare il capolavoro dei belgi, Jean-Pierre e Luc Dardenne con il film “Tori e Lokita” che affronta il delicato tema dell’immigrazione dei minori. La commedia italiana di Riccardo Milani è rappresentata nel film “Grazie Ragazzi” che ci offre stimoli e riflessioni relative ai luoghi di detenzione e alla possibilità di un cambiamento di vita per i carcerati. Anche l’esperienza dell’asino “EO”, curata dalla regia del polacco Jerzy Skolimowski ,diviene lo sguardo che appare a lui vicino e scompone i consueti modelli sociali.

Nell’opera iraniana “Gli orsi non esistono”, il regista Jafar Panahi ci avvicina alle tematiche umane di una coppia alla ricerca della loro libertà e ci sollecita al confronto con la drammatica situazione che attualmente vive l’Iran . Non mancano pellicole che ci trasportano in atmosfere brillanti e fantastiche ma non per questo meno ricche di valori come “War La guerra desiderata” di Gianni Zanasi, “La signora Harris va a Parigi” di Anthony Fabian, “Il primo giorno della mia vita” di Paolo Genovese e il capolavoro autobiografico di Steven Spielberg “The fabelmans”. Un omaggio particolare alla regista Susanna Nicchiarelli che in “Chiara” propone una rivisitazione storico religiosa dell’esperienza di Santa Chiara d’Assisi. I film saranno preceduti da un’introduzione a cura del professor Andrea Zargani che da anni promuove questa iniziativa unitamente allo staff dei volontari del Cinema Teatro Salesiani di Livorno. Ingresso su abbonamento 35 euro (intero) 30 euro (ridotto studenti). Per info: 3476231966

