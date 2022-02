Torna il Cinema in Goldonetta, martedì alle 21 c’è “Emma”

Martedì 15 febbraio alle 21, con Emma, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Jane Austen, continua rassegna di Cinema in Goldonetta, organizzata dagli Amici del Cinema La Goldonetta in collaborazione con Fondazione Teatro Goldoni e Amici del Teatro Goldoni.

Il film, che segna il debutto sul grande schermo del regista Autumn de Wilde, racconta la storia di Emma Woodhouse giovane donna bella, intelligente e un po’ viziata, molto lontana dall’idea dall’amore romantico. Emma non mostra infatti alcun interesse sentimentale per gli uomini che incontra, ma ama combinare matrimoni per gli altri. Emma commetterà alcuni errori importanti dettati dalla sua inesperienza e si troverà a vivere relazioni sbagliate e compiere passi falsi per trovare l’amore che invece è sempre stato davanti a lei.

Per accedere alla Rassegna è necessario essere soci di una delle due associazioni: Amici Teatro Goldoni o Associazione Amici del Cinema “La Goldonetta”. L’iscrizione può essere effettuata presso il negozio Antichità “Il Quadrifoglio” – via Mayer 63/a – tel. 0586 883544. Costi iscrizione: Amici del Cinema La Goldonetta € 30,00 /Amici del Teatro Goldoni € 40,00. Le tessere hanno validità annuale.

Nota bene: L’accesso alle proiezioni è consentito solo a coloro in possesso di Green Pass ed è necessario indossare la mascherina FFP2 all’interno della sala.