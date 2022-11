Torna il corso “Fotografare a mani nude”

Prima lezione mercoledì 16 novembre. Corso a cura di FotoInCorso di Pier Corradin in collaborazione con TST Art Gallery

Terminato un primo corso ne riparte subito un altro: “Fotografare a mani nude“, il corso di fotografia per principianti, non si ferma. L’Associazione Culturale TST Art Gallery e il fotografo professionista Pier Corradin consolidano il nuovo percorso di collaborazione e lanciano un nuovo ciclo di primo livello. Nella sede di TST Art Gallery (Livorno – corso Amedeo, 196) a partire da mercoledì 16 novembre (dalle 18 alle 20) si svolgeranno le lezioni teoriche. Gli incontri en plein air si terranno ogni domenica mattina alle ore 10. Ogni allievo avrà quindi la possibilità di applicare quanto appreso il mercoledì precedente, scattando foto che saranno visionate e discusse il mercoledì successivo in sede. Il corso proporrà non solo le importanti questioni tecnico-pratiche, ma soprattutto la filosofia che sta alla base del loro approccio. Quindi fotografare a mani nude, appunto, per una concezione dell’immagine ampia, a prescindere dallo strumento utilizzato, lontano dalle ormai abusate mode della fotografia di facile impatto (come l’HDR, per esempio), per un percorso più consapevole e più profondo. E quindi più arricchente. Il docente, Pier Corradin, torinese di nascita ma livornese di adozione, è fotografo professionista dal 2008, si occupa soprattutto di fotografia di interni, di architetture e reportage aziendale. Da molti anni conduce corsi di fotografia. Il suo pseudonimo è “Pikorra”, il suo marchio esclusivo è “FotoInCorso”. “Dopo anni di attività professionale” –dichiara Corradin- “ho deciso di dedicarmi anche alla formazione e ho scoperto quanto sia appagante trasmettere la mia personale visione della fotografia”. L’Associazione TST Art Gallery, di Alessandro Paron, ritiene fondamentale per la nostra contemporaneità, spesso lacunosa di punti di riferimento, usare i mezzi più elevati e più liberi a disposizione dell’uomo, i soli che permettono all’umanità di non dimenticare, di ricordare e di ricordarci: l’immagine, il segno, la parola. L’Associazione ha pertanto tra i suoi obiettivi principali la realizzazione di eventi di natura artistica e culturale, privilegiando l’arte fotografica, tra cui: mostre d’arte, seminari, presentazioni di libri, laboratori, stages, reading, performance.

Si anticipa che TST Art Gallery ha ideato nuovi ed originali progetti per il prossimo gennaio, sempre con la presenza di Pier Corradin.

A fine corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per ogni informazione: 3405245062 – [email protected]

Condividi: