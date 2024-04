Torna il Festival Antani, dal 24 al 26 maggio al Goldoni

Una tre giorni di spettacoli, rassegne stampa satiriche e presentazioni di libri con un’importante novità: la call to action rivolta al pubblico che ha potuto votare i personaggi da portare sul palco in occasione della serata finale “Gran Galà - Premio Antani". Qui trovate il programma completo del Festival organizzato da Fondazione Livorno con la direzione artistica di Luca Bottura oppure www.festivalantani.it

di Giulia Bellaveglia

Tutto pronto per uno degli eventi livornesi tra i più divertenti di sempre: dal 24 al 26 maggio al Teatro Goldoni torna “Antani – Comicità e satira come se fosse”, il primo e unico festival sull’umorismo in Italia, con la direzione artistica di Luca Bottura, organizzato e promosso da Fondazione Livorno. Una tre giorni di spettacoli, rassegne stampa satiriche e presentazioni di libri (clicca qui per leggere il programma completo) con un’importante novità: la call to action rivolta al pubblico che sul sito della manifestazione ha potuto votare i personaggi da portare sul palco in occasione della serata finale “Gran Galà – Premio Antani” prevista per domenica 26 maggio dalle 18 alle 20. “L’anno scorso c’è stata una buona partecipazione di pubblico, nel 2024 vogliamo raddoppiare per cui scriveremo sui manifesti che si tratta di una partita di basket – ironizza Bottura – Parleremo di libertà di espressione, un tema che mi appassiona. Un cartellone ricco che spazia nei generi, una serie di approfondimenti letterari con Paolo Maggioni, che ha letto quei testi. Fare cultura con la comicità è possibile e noi lo faremo, perché sorridere è un buon antidoto al prendersi troppo sul serio. Vogliamo dimostrare, ancora una volta, che possiamo parlare di tante cose, in toni diversi, ma con grande rispetto”. “Un percorso culturale – aggiunge la vicepresidente di Fondazione Livorno Cinzia Pagni – e di satira, che prosegue dal 2015, ma sotto una veste fresca e innovativa dal 2023. Siamo fiduciosi rispetto al successo dello scorso anno, in cui avevamo investito molto anche sui giovani”. Le presentazioni dei libri sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni sulla biglietteria, Teatro Goldoni martedì e giovedì dalle 10 alle 13; mercoledì, venerdì e sabato dalle 16.30 alle 19.30. Per tutte le informazioni www.festivalantani.it.

