Festival dell’Astronomia, tre giorni di eventi in Fortezza Nuova

Dal 6 all’8 giugno tre giorni di eventi gratuiti tra mostre, osservazioni astronomiche, laboratori, realtà virtuale e conferenze all’insegna del tema "Il Suono dell’Universo"

Torna il Festival di Astronomia, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di scienza e per i curiosi del cielo, ma anche per chi ci si avvicina per la prima volta. Dal 6 all’8 giugno, la Fortezza Nuova di Livorno ospiterà tre giorni di eventi gratuiti tra mostre, osservazioni astronomiche, laboratori, realtà virtuale e conferenze, all’insegna del tema “Il Suono dell’Universo”. La prima serata inizia con due appuntamenti d’eccezione i per gli amanti del cielo.

Dalle 19:00 potrete immergervi nella splendida Mostra di Astrofotografia dei soci ALSA e assistere alle affascinanti videoproiezioni astronomiche e stampe 3D.

Il vero clou della serata sarà alle 21:30 con “La più folle delle imprese”, un evento speciale a cura dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO), che ospita il rivelatore di onde gravitazionali Virgo nella campagna vicino Pisa, per celebrare i 10 anni dalla rivoluzionaria scoperta delle onde gravitazionali. Sul palco Barbara Patricelli (INFN Pisa) e Fiodor Sorrentino (INFN Genova), protagonisti di questa avventura scientifica, che sono pronti a guidarci attraverso i dieci anni di questa straordinaria scoperta. Con loro, le suggestive letture teatralizzate di Giulia Perelli tratte da “La musica nascosta dell’universo” e gli intermezzi musicali del sassofonista Dimitri Grechi Espinoza, che trasformerà in note l’emozione della scoperta. A controllare la rotta, Vincenzo Napolano di EGO per un viaggio tra scienza e arte che ci lascerà senza fiato.

Prima di tornare a casa, non perdete l’occasione di osservare le stelle attraverso i telescopi dell’ALSA, disponibili fino alle 23:00.

Non mancherà lo spazio per le nuove generazioni: sabato e domenica, Michele Scardigli presenta “Mini Talk, Maxi Curiosità”, un intervento giovane e appassionato tra una conferenza e l’altra.

Sabato tantissime attività per tutti i gusti – Dalle 10:00 aprirà la visita alla mostra fotografica e sarà possibile sperimentare la realtà virtuale con Cultura Immersiva e assistere alle proiezioni curate da Damiano Esposito (ALSA).

Del pomeriggio, spazio alla scienza con l’osservazione del Sole (15:00-18:00) e un curioso incontro su “La fisica del sax” con l’Università di Pavia. Laboratorio astronomico per bambini (17:00-19:00) con Manifattura Lizard (prenotazioni: [email protected]).

Un’occasione unica da non perdere, adatta a grandi e piccini è nella serata, dalle 18.00 alle 23.00: salite a bordo della “Big Bang Machine”, un’installazione immersiva che vi farà viaggiare indietro nel tempo fino agli eventi più catastrofici dell’universo. Grazie a EGO (e al supporto di IVECO Italia e Fondazione Pisa), vivrete in prima persona le fusioni di buchi neri, le esplosioni di stelle di neutroni e persino i primi istanti dopo il Big Bang. La serata non è ancora finita e prosegue con le osservazioni astronomiche e alle 21:30 con “Polvere di Stelle”, dove il fotografo e divulgatore Luca Fornaciari svelerà i segreti dell’astrofotografia.

L’ultima giornata del festival è dedicata all’ascolto dell’universo. Saranno ancora a disposizione le mostre e i telescopi di ALSA, inoltre i più piccoli potranno diventare ricercatori per un giorno con “A caccia di suoni cosmici” (17:30-18:30), un laboratorio per imparare a riconoscere le onde gravitazionali tra i rumori terrestri (prenotazioni: [email protected]).

Alle 18:00 l’astronomo Gianni Comoretto (INAF e ALSA) ci parlerà del nostro satellite con l’affascinante “La Luna Storta”. A seguire un gran finale con lo spettacolo “Cosa significa ascoltare il cosmo?” (21:30-22:30). Un dialogo suggestivo tra scienza e musica, con brani originali di Mario Salvucci, che ci farà scoprire come “suona” l’universo attraverso invisibili segnali cosmici.

Questo il programma nel dettaglio:

Venerdì 6 Giugno

19:00-24:00

Mostra di Astrofotografia (ALSA)

Videoproiezioni (ALSA)

21:00-23:00

Osservazioni al telescopio (ALSA)

21:30-22:30

“La più folle delle imprese” – Conferenza a cura di EGO-VIRGO

Sabato 7 Giugno

10:00-24:00

Mostra di Astrofotografia (ALSA)

Videoproiezioni (ALSA)

Realtà virtuale (Cultura Immersiva)

15:00-18:00

Osservazione del Sole (ALSA)

16:00-17:00

“La fisica del sax” – Università di Pavia

17:00-19:00

Laboratorio astronomico per bambini (Manifattura Lizard)

18:00-23.00

“Big Bang Machine” – EGO-VIRGO

21:00-23:00

Osservazioni al telescopio (ALSA)

21:30-22:30

“Polvere di Stelle, l’arte dell’astrofotografia” – Con Luca Fornaciari



Domenica 8 Giugno

10:00-24:00

Mostra di Astrofotografia (ALSA)

Videoproiezioni (ALSA)

Realtà virtuale (Cultura Immersiva)

15:00-18:00

Osservazione del Sole (ALSA)

17:30-18:30

“A caccia di suoni cosmici” – Laboratorio per bambini (EGO-VIRGO)

18:00-19:00

“La Luna Storta” – Con Gianni Comoretto (INAF e ALSA)

21:00-23:00

Osservazioni al telescopio (ALSA)

21:30-22:30

“Cosa significa ascoltare il cosmo?” – EGO-VIRGO

