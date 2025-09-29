Torna il FIPILI Horror Festival, cinque giorni da “brividi” con Pupi Avati e Carlo Lucarelli

Dall'8 al 12 ottobre la città si trasforma in un palcoscenico dell’orrore con oltre 60 film da 13 Paesi, anteprime italiane ed europee, incontri letterari, masterclass, eventi nei luoghi più suggestivi e ospiti d’eccezione per un viaggio unico tra paura e cultura

di Giulia Bellaveglia

Cinque giorni di brividi tra cinema, libri ed eventi speciali. Da martedì 8 a sabato 12 ottobre Livorno ospiterà la 14esima edizione del “FIPILI Horror Festival”, manifestazione che unisce paura e cultura. Ospite d’onore sarà Pupi Avati, autore di oltre 130 pellicole. Al suo fianco un altro grande nome: Carlo Lucarelli, che aprirà mercoledì 8 ottobre alle 21 al Cinema Teatro 4 Mori con “La paura, tra cinema e letteratura”. Il programma è da brividi: oltre 60 film tra corti e lungometraggi provenienti da 13 Paesi, dieci racconti del terrore selezionati su più di 130 testi, anteprime italiane ed europee e una nuova sezione letteraria, “Read or Die”, ospitata nello storico Symphony Records Shop di piazza Cavour. “La manifestazione – spiega l’organizzatore Alessio Porquier – non è solo un insieme di proiezioni, ma un vero viaggio nel genere, perché l’horror è cinema popolare, capace di parlare a tutti. Vogliamo che il pubblico viva la città, dalle sale dei 4 Mori e della Gran Guardia fino ai luoghi più nascosti”. “Ogni anno è una vittoria – dice l’assessora alla cultura Angela Rafanelli -. La cultura è l’unico strumento che abbiamo per rompere l’apatia e risvegliare emozioni. In un momento storico in cui sembra che nulla ci faccia più paura, riscoprire il brivido significa ritrovare empatia”. ”Questo è un festival di qualità – aggiunge l’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo – che porta il nome di Livorno fuori dai confini. Lo spavento diventa occasione di crescita culturale e turistica”. Tra gli appuntamenti più attesi, l’anteprima di “River Now” della regista Julie Pacino (figlia di Al Pacino), il concorso di cortometraggi con 40 opere in gara e la masterclass “La paura dell’esordio” con i registi della nuova ondata dell’orrore italiana. Sabato 11 sarà il giorno di Avati, che incontrerà il pubblico dopo la proiezione del documentario “Urla dipinte”, dedicato al suo capolavoro “La casa dalle finestre che ridono”. Il FIPILI, acronimo di “Firenze, Pisa, Livorno”, conferma inoltre le tappe “On the road” a Firenze (4 ottobre) e Pisa (11 ottobre), mentre in città non mancheranno eventi collaterali come “Il battello della paura” nei fossi, workshop di effetti speciali e colazioni al cinema. “Il cinema horror – conclude l’organizzatore Ciro Di Dato – non è solo mostri e sangue, ma un modo per riflettere sulle paure di ieri e di oggi. E, anche quest’anno, la paura sarà bellissima”. Programma completo su www.fipilihorrorfestival.it/programma-2025/.

Condividi:

Riproduzione riservata ©