Torna il Food Rock Livorno alla Rotonda

Il cuore dell’evento sarà costituito da dieci serate musicali, curate da Piero Ciantelli e Vanessa Barbato, che animeranno questa splendida cornice affacciata sul mare

Claps Eventi è lieta di annunciare il ritorno di Food Rock Livorno 2025, l’appuntamento più atteso dell’estate, con ingresso gratuito che si terrà nella suggestiva Rotonda di Ardenza dal 8 al 17 agosto. Quattro anni di successi rendono questa manifestazione un punto di riferimento per gli amanti della musica, del buon cibo e dell’intrattenimento di qualità. Il cuore dell’evento sarà costituito da dieci serate musicali, curate da Piero Ciantelli e Vanessa Barbato, che animeranno questa splendida cornice affacciata sul mare, accompagnate dallo street food, le attrazioni e l’area giochi per tutte le età curata da Veronica Gennari di Labronica Eventi insieme alla passione per le eccellenze locali. Food Rock Livorno rappresenta un’occasione unica per vivere l’estate in compagnia di ottima musica, Un evento che unisce amici, famiglie e appassionati di musica, in un contesto suggestivo e accogliente. Il calendario della manifestazione è ricco e variegato , con molte proposte gratuite che coinvolgono ed entusiasmano il grande pubblico, confermando il successo e l’interesse continuo verso questa iniziativa. L’evento sarà seguito per tutte le serate in diretta grazie al prezioso servizio in esclusiva dal videomaker e studio fotografico dallo Studio De Martino di Livorno.

Programma delle serate

Venerdì 8 agosto ore 21.00 – 24.00

Apre l’evento con due band di grande rilievo:

– The Sinners, vincitori del premio Alberto Radius e finalisti al Sanremo Rock

– La Strana Officina**, storica band del Rock Heavy Metal italiano, attesa da tutto il pubblico

Sabato 9 agosto ore 21,00 – 24.00

Sul palco gli Eteria, gruppo livornese vincitore del premio Radio Incontro al Premio Radius, e a seguire il tributo europeo al gruppo rock gli Acidi AC/DC, uno degli spettacoli più attesi della manifestazione.

Domenica 10 agosto ore 21,00- 24.00

Serata dedicata al rock con Blackwake, affermato gruppo livornese, e a seguire il tributo al gruppo rock Iron Maiden, con i Killers of the Beast.

Lunedi 11 agosto ore 21.00- 24,00

In apertura i Chupakabras, band rock livornese con Moreno Lenzi alla voce, e alle ore 22 il concerto degli Damage. INK, tribute al gruppo rock Metallica, per un’esplosione di energia.

Martedi 12 agosto ore 21,00- 24,00

Sul palco i Classe 99, giovane band Fiorentina molto attiva nella vari Festival Italiani , a seguire Rick Hutton Band, noto volto di Videomusic, per una serata all’insegna delle sonorità più coinvolgenti.

Mercoledi 13 agosto ore 21,00- 24,00

Serata all’insegna della musica giovane e promettente: Hot Coral Springs, a seguire Letizia Santucci che presenterà il suo nuovo brano “Notte Amara”

Alle 22.00- Redneck, band country rock con suoni innovativi e voci strepitose.

Giovedi 14 agosto ore 21.00- 24.00

Performance degli Epo, band progressive di grande talento, seguita dai The Trip, storica band rock guidata dal fondatore, il batterista Pino Caronte.

Venerdi 5 agosto ore 21,00- 01,00

La serata di Ferragosto si apre con Marta Ricci Band, seguita dal rapper Frabolo (scuderia Red Ronnie), e si conclude alle ore 22 con la Deejay Family, un’energia travolgente con sei grandi deejay in memoria di Riccardo Cioni.

Sabato 16 agosto ore 21.00- 24,00

– Eclettica Band Livornese: con tre EP all’attivo, molto apprezzata dalla stampa, si esibirà alle 21:00.

– Gli Eclipses tribute Pink Floyd: concluderanno la serata proponendo un viaggio suggestivo e introspettivo attraverso i grandi classici dei Pink Floyd.

Domenica 17 agosto ore 21,00- 24,00

– Finali del Centro Italia: evento di grande rilievo, organizzato da Claps Eventi in collaborazione con Leo Giunta Management Sanremo, che ha scelto questa manifestazione come partner ufficiale per questa edizione.

– Categorie in gara: Sanremo Rock e Sanremo Trend, con l’obiettivo di qualificarsi per la finalissima al Teatro Ariston di Sanremo il dodici settembre.

La gara prevede ventiquattro band e artisti per tutte e due le categorie. I giudici della gara saranno Paolo Marioni autore di alcuni brani di Andrea Bocelli, Andrea Belfiori cantante e polistrumentista che ha aperto il concerto al tour Vasco 2025, Alessandro De Fusco musicista ha collaborato con Alberto Radius, Ricky Portera e molti altri. Leo Giunta management Sanremo Rock, Vanessa Barbato responsabile Claps Eventi, Daniele Spaziani musicista , produttore Discografico e Cinematografico, Leo Giunta management Sanremo Rock, sarà presente durante la finale il sindaco di Livorno Luca Salvetti. Ospite: Andrea Belfiori, polistrumentista con collaborazioni tra cui Lucio Dalla, Gianluca Grignani, Alberto Radius e Solieri e molti altri ,ha pubblicato diversi album e vinto il Sanremo Music Awards nel 2016. Un’importante tappa al Visarno Arena di Firenze Andrea Belfiori con la sua Band il 5 giugno 2025, ha aperto il concerto del tour Vasco 2025 di Vasco Rossi davanti a 60.000 persone. Altri ospiti della serata i Roundeep, vincitori di Sanremo Rock Regione Lombardia e vincitori di ” Una Voce Per l’Europa “, due volte sul Palco dell’Ariston di Sanremo, un Rock cantautorale e introspettivo e testi impegnati, hanno calcato centinaia di palchi in tutta Italia, li attendiamo il 17 agosto ospiti al Food Rock.

