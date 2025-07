Torna il Giardino Filosofico all’ex Cinema Aurora: protagonista il pensiero di Hannah Arendt

Domenica 28 luglio, alle 21.15, torna l’appuntamento con il Giardino Filosofico nello spazio dell’ex Cinema Aurora. L’incontro si svolgerà all’aperto, condizioni meteo permettendo, oppure all’interno della struttura. Tema della serata sarà il pensiero di Hannah Arendt, tra le più grandi pensatrici politiche del Novecento.

Arendt, che amava definirsi appunto una “pensatrice politica”, sosteneva che solo il pensiero e la politica siano in grado di trasformare davvero le strutture sociali. Allieva e amante di Heidegger, fu costretta a fuggire dalla Germania a causa del nazismo. Rifugiatasi negli Stati Uniti, diede vita alle sue opere più celebri: Le origini del totalitarismo, La banalità del male e Vita activa. Opere che ancora oggi ci spingono a riflettere sul concetto di responsabilità, soprattutto in relazione agli orrori dei totalitarismi.

A guidare la serata sarà Lamberto Giannini, professore di storia e filosofia e regista. Gli incontri del Giardino Filosofico sono pensati per tutti: sia per chi ha già familiarità con la materia, sia per chi vi si avvicina per la prima volta. In un periodo storico in cui sembra riaffiorare la voglia di interrogarsi sui meccanismi del pensiero umano, il Giardino si propone come uno spazio di dialogo e riflessione aperta.

Il ciclo di incontri, fortemente voluto da Giacomo Del Gamba – a cui il Giardino è oggi simbolicamente dedicato – ha avuto il merito di coinvolgere anche moltissimi giovani. Un vero e proprio “circolo” di pensiero intergenerazionale, dove le domande sulla propria identità si intrecciano con quelle sui meccanismi della società contemporanea.

La partecipazione è gratuita, ma è consigliata la prenotazione tramite WhatsApp al numero 320 243 6053.

