Torna Il Giardino Filosofico con Lamberto Giannini

Per partecipare all’incontro del 17 novembre, in cui si parlerà di Walter Benjamin, è possibile prenotarsi inviando un messaggio WhatsApp al numero 3454378647

Il prossimo 17 novembre alle ore 21.15, all’ex Cinema Aurora, riprenderà “Il Giardino Filosofico”, la rassegna condotta dal professore di storia e filosofia nonché regista Lamberto Giannini. In questa nuova puntata si parlerà di Walter Benjamin, filosofo tedesco vicino alla Scuola di Francoforte. Tra le sue opere più importanti figura il saggio “L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica”. Il Giardino Filosofico è un progetto dedicato a Giacomo del Gamba, la cui scomparsa ha rappresentato una grande perdita culturale per la città. La forza di questo ciclo di incontri, rivolto sia agli appassionati che ai profani della materia, è stata quella di coinvolgere un pubblico molto giovane, creando un circolo intergenerazionale dove si utilizzano le tematiche filosofiche per riflettere su se stessi e sui meccanismi della società. Per partecipare all’incontro del 17 novembre è possibile prenotarsi inviando un messaggio WhatsApp al numero 3454378647.

