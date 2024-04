Torna Il Giardino Filosofico del prof. Giannini: si palerà di Levinas

Appuntamento per il 2 maggio all'ex Cinema Aurora alle 21,15. Si parlerà dell’importanza del volto, del percepire lo sguardo dell’altro come richiesta di aiuto, per passare dall’esistenza generica all’esistente e recuperare la propria umanità, passando anche per esperienze devastanti come l’insonnia, il mormorio del silenzio e la densità del vuoto

Il 2 maggio alle 21,15 all’ex cinema Aurora torna “Il Giardino Filosofico” del professor Lamberto Giannini. Questa volta l’incontro sarà dedicato a Levinas. Si parlerà dell’importanza del volto, del percepire lo sguardo dell’altro come richiesta di aiuto, per passare dall’esistenza generica all’esistente e recuperare la propria umanità, passando anche per esperienze devastanti come l’insonnia, il mormorio del silenzio e la densità del vuoto. Il totalitarismo nasce dall’essere percepiti come esemplari perdendo la propria specificità che si recupera nel l’incontro di sguardi.

Il giardino è condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini, incontri rivolti a tutti, sia appassionati che profani della materia. In questa fase storica sembra essersi risvegliata una curiosità sulle modalità del pensiero umano, la scommessa del Giardino Filosofico è stata quella di coinvolgere tantissimi giovani, in un circolo per giovani, e veder interagire fasce di età diverse, usando le tematiche filosofiche per tentare di farsi domande su se stessi e sui meccanismi sociali.

Gli interessati possono mandare un messaggio whatsapp che avrà valore di prenotazione al numero 338-37.64.627.

