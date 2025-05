Torna il Giardino Filosofico in orario serale

Il Giardino è condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini. Incontri rivolti a tutti, sia appassionati che profani della materia. Il 14 maggio alle ore 21.15 si parlerà di Gadamer

Il 14 maggio alle ore 21.15 all’ex cinema Aurora torna il Giardino Filosofico in orario serale e si parlerà di Gadamer, il padre dell’ermeneutica contemporanea, allievo di Heidegger. Secondo Habermas sarà lui ad urbanizzare la provincia heideggeriana, la verità assoluta è un’illusione ma non si può rinunciare alla verità. Per questo occorre trovare una verità temporanea che diventi una fusione di orizzonti di senso. Questo è il motivo per il quale il filosofo tedesco scrive verità e metodo nel 1960. Il Giardino è condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini. Incontri rivolti a tutti, sia appassionati che profani della materia. La forza del Giardino è stata quella di coinvolgere tantissimi giovani, in un circolo per giovani, e veder interagire fasce di età diverse usando le tematiche filosofiche per tentati di farsi domande su se stessi e sui meccanismi sociali. Gli interessati possono mandare un messaggio whatsapp che avrà valore di prenotazione al numero 320 2436053 e 320 243 6053.

