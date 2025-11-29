Torna “Il giovedì di Guglie”: protagonista la scrittura con Michele Cecchini
Il terzo incontro sarà dedicato al tema “La stesura di un romanzo: intreccio, voce, personaggi”. Per l’occasione Corbi rivolgerà dieci domande a Michele Cecchini, autore livornese di numerosi romanzi e testi teatrali
Un nuovo appuntamento all’insegna della cultura, del buon vino e della buona cucina. Giovedì 4 dicembre, alle 18.45, da Guglie (via Primo Levi 29, Porta a Mare) torna “Il giovedì di Guglie”, la rassegna letteraria mensile curata dallo scrittore Marco Corbi.
Il terzo incontro sarà dedicato al tema “La stesura di un romanzo: intreccio, voce, personaggi”. Per l’occasione Corbi rivolgerà dieci domande a Michele Cecchini, autore livornese di numerosi romanzi e testi teatrali. Il suo ultimo libro, Un morso all’improvviso (Bollati Boringhieri, 2023), ha ricevuto ottimi consensi di pubblico e critica.
L’appuntamento si propone come un’occasione di incontro con la narrativa contemporanea e con i processi creativi che stanno dietro alla costruzione di una storia: un momento di dialogo, confronto e curiosità aperto a tutti gli appassionati di lettura e scrittura.
Al termine della presentazione, chi lo desidera potrà fermarsi per la cena, proseguendo la serata in compagnia degli ospiti.
Per informazioni e prenotazioni:
📞 0586 1860884
📍 Guglie, Via Primo Levi 29 – Porta a Mare, Livorno
