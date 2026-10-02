Torna il “Lab” di lettura e scrittura creativa di Barbara Del Bono Idda
Presentazione e lezione di prova sabato 10 ottobre dalle 16 alle 18 ad Arnia. Il percorso, aperto a tutti, proseguirà fino a giugno tra letture, esercizi di scrittura e ricerca della propria voce
Riparte a Livorno una nuova edizione del Laboratorio di Lettura e Scrittura Creativa condotto da Barbara Del Bono Idda, drammaturga, regista e poetessa. Un percorso ormai consolidato, che da anni accompagna appassionati di lettura e scrittura in un viaggio alla ricerca della propria voce attraverso le parole e un proprio modo di raccontare.
La presentazione ufficiale, accompagnata da una lezione di prova aperta a tutti, è in programma sabato 10 ottobre, dalle ore 16 alle 18, presso la sede di Arnia, in via De Larderel 96/100 a Livorno. Durante l’incontro la docente illustrerà il programma del laboratorio e proporrà ai partecipanti un primo esercizio di scrittura, per entrare subito nel vivo dell’esperienza.
Il percorso si svilupperà da ottobre a giugno e prevede due incontri al mese in presenza, il sabato dalle 16 alle 18, ai quali si aggiungerà un incontro online al mese in orario serale, con giorno e orario da concordare insieme al gruppo.
Il laboratorio alternerà lettura e scrittura, con racconti, poesie e drammaturgie al centro degli incontri. Sul fronte della scrittura saranno proposti esercizi di scrittura automatica e autobiografica, ma anche attività dedicate ai dialoghi e ai monologhi, al lavoro sulla voce, alla costruzione del personaggio e alla ricerca di un finale.
Non sono richieste competenze o esperienze pregresse: l’unico requisito è la curiosità e la voglia di mettersi in gioco attraverso la lettura e la scrittura.
Il percorso si concluderà nel mese di giugno con un Reading Performance finale aperto al pubblico, momento conclusivo nel quale il lavoro svolto durante i mesi del laboratorio potrà incontrare la città e gli spettatori.
Le iscrizioni resteranno aperte fino a novembre.
Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi ad Arnia, in via De Larderel 96/100 a Livorno, oppure contattare Barbara Del Bono Idda all’indirizzo [email protected] o tramite WhatsApp al 347/1331880.
Docente: Barbara Del Bono Idda.
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