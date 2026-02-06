Torna Il Martedì di Guglie con “Poesia e tecnologia: così lontane, così vicine”

Torna l’appuntamento mensile con la cultura, il vino e il buon cibo che da questo mese si svolgerà al martedì. Martedì prossimo, 10 febbraio, da Guglie l’incontro dal titolo “Poesia e tecnologia: così lontane, così vicine".

In questo nuovo appuntamento, Marco Corbi – scrittore e curatore della rassegna – affronterà con i poeti Eva di Palma e Diego Rossi il (falso?) dualismo del titolo.

“Il titolo – ci dice Corbi – è volutamente inesatto (la poesia è un contenuto mentre la tecnologia è un mezzo) e anche provocatorio. A prima vista infatti la tecnologia potrebbe apparire come un vettore bizzarro per la poesia, ma se pensiamo all’utilizzo massivo dei social network, si può facilmente constatare come lo spazio di un post, di un reel siano spesso la cornice perfetta per messaggi brevi, intensi, distillati: e le poesie moderne (si pensi a Magrelli, Marcoaldi, Valduga, Bajani) sono tutto questo. Lo dico spesso agli amici insegnanti: “Dipende da voi se avremo più lettori di poesia e più poeti”

A seguire, per chi desidera fermarsi, la serata proseguirà a cena.

Per info e prenotazioni: 05861860884, via Primo Levi, 29

