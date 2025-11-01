(1) Allegati (1) Novembre antiviolenza 2025

Presentato il Novembre Antiviolenza

Dal 3 al 30 novembre incontri, spettacoli e presentazioni tingeranno simbolicamente la città di arancione colore scelto dalle Nazioni Unite per dire “no” alla violenza di genere. La vicesindaca Camici: “Un impegno quotidiano, non solo per un mese”. Iniziative promosse da Comune, Centro Donna e rete “Livorno Città Antiviolenza”. Tra gli appuntamenti più attesi, lo spettacolo teatrale del 18 novembre

di Giulia Bellaveglia

Il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, non è solo una ricorrenza, ma un momento di riflessione e azione collettiva. A Livorno, l’Amministrazione comunale rinnova anche quest’anno il proprio impegno con il “Novembre Antiviolenza” (clicca qui per leggere il programma completo), un mese interamente dedicato alla sensibilizzazione, alla prevenzione e al sostegno alle vittime, grazie al lavoro congiunto tra Comune, Centro Donna e la rete “Livorno Città Antiviolenza”. Un calendario fitto di appuntamenti, incontri, spettacoli, presentazioni e iniziative rivolte a tutte le fasce d’età, accompagnerà la città fino al 30 novembre, tingendola simbolicamente di arancione, colore scelto dalle Nazioni Unite per dire “no” alla violenza di genere. “Vorrei ricordare – spiega la vicesindaca Libera Camici – che il Novembre Antiviolenza è la punta dell’iceberg di un operato quotidiano. Non possiamo pensare che la sensibilizzazione avvenga solo in un mese. Il nostro impegno prosegue tutto l’anno, grazie alle associazioni e alle professioniste che operano con costanza per dare supporto e voce alle donne vittime. Questo programma è ricco non solo di eventi, ma di qualità e varietà, pensato per coinvolgere pubblici diversi. Tra gli appuntamenti più attesi, lo spettacolo teatrale del 18 novembre al Teatro Quattro Mori, riservato la mattina alle scuole e aperto a tutta la cittadinanza nel pomeriggio. È una storia di rinascita, che aiuta i ragazzi e le ragazze a riconoscere i segnali di violenza e a capire che se ne può uscire. È bello vedere i giovani protagonisti di un percorso di consapevolezza. La prevenzione parte anche da loro”. Il Centro Donna, cuore pulsante della rete antiviolenza, sarà uno dei luoghi principali. “Il nostro obiettivo – aggiunge Sonia Manetti, coordinatrice del Centro – è far conoscere cosa facciamo ogni giorno. Dietro ogni progetto ci sono persone, energie, ascolto e tanto lavoro di squadra. Questa programmazione è il frutto di mesi intensi, a volte faticosi, ma ricchi di confronto. Ringrazio le associazioni che rendono possibile il tutto”. Manetti ha inoltre annunciato per il 15 novembre la presentazione del Calendario 2026 del Centro Donna, realizzato a partire da una mostra fotografica nata durante Effetto Venezia: dodici scatti selezionati tra sessanta partecipazioni. “Ogni immagine – conclude – racconta una storia di libertà riconquistata e rappresenta il nostro modo per dire che la violenza si può e si deve fermare”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©