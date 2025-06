Torna il Premio Combat, il 12 luglio la premiazione finale

Torna il Premio Combat, il concorso internazionale d’arte contemporanea giunto alla sua sedicesima edizione, in programma dal 28 giugno al 12 luglio 2025. L’evento è organizzato dall’Associazione culturale Blob Art ETS, in collaborazione con il Comune di Livorno e la Regione Toscana, con il sostegno della Fondazione Livorno, della Casa Editrice Sillabe, e il supporto dei partner Opera Laboratori e Poliart, azienda leader nella produzione di polistirene espanso. Le 80 opere finaliste saranno esposte nelle sedi del Museo della Città di Livorno (Pittura, Grafica, Scultura/Installazione) e del Museo Civico Giovanni Fattori – Granai di Villa Mimbelli (Video). Il premio ha raccolto anche quest’anno una partecipazione significativa: circa 1.000 opere da 34 Paesi diversi, a conferma del respiro internazionale del progetto. A tema libero e senza limiti di età, il Combat Prize continua a essere un punto di riferimento per i linguaggi più attuali, offrendo una mappatura aperta della ricerca artistica contemporanea, svincolata da logiche puramente commerciali e capace di dar voce a prospettive nuove e in trasformazione. Tra i temi ricorrenti: identità, memoria, paesaggio e crisi globali, affrontati con approcci intimi, politici o visionari. Le opere diventano strumenti che interrogano il presente e aprono nuove prospettive, invitando lo spettatore a uscire dai confini dell’abitudine, generando spazi di riflessione inattesi. Il Premio Combat si conferma così un ecosistema creativo capace di adattarsi alle trasformazioni della società, approfondendo anno dopo anno il dialogo tra arte, contesto e pubblico. La giuria del Premio 2025 è composta da: Francesca Baboni, curatrice indipendente; Lorenzo Balbi, direttore del MAMbo di Bologna; Andrea Bruciati, curatore indipendente; Davide Ferri, direttore di Arte Fiera Bologna; Ilaria Gianni, curatrice indipendente; Angel Moya Garcia, co-direttore delle arti visive presso Tenuta dello Scompiglio; e Stefano Taddei, curatore indipendente. La premiazione finale si terrà il 12 luglio al Museo Fattori. Verrà assegnato il Premio Combat da 10.000 euro, insieme a premi in denaro per i vincitori delle cinque sezioni, e al Premio Speciale Gallerie, che prevede collaborazioni con importanti spazi espositivi per la stagione 2024/25. Ritorna anche il Premio della Giuria Popolare, che consentirà al pubblico di votare l’opera preferita. Si consolida il Premio Poliart, che sosterrà la produzione di una nuova opera di uno dei finalisti, a testimonianza del valore del dialogo tra arte, impresa e territorio.

Nell’edizione 2025 prende inoltre vita un nuovo e significativo riconoscimento: il Premio THE PLACE, promosso dal neonato marketplace omonimo insieme all’associazione Ultracontemporary Art Project aps (U-ART-P aps), in collaborazione con Calcografica Petronilla. Nato con l’obiettivo di riportare al centro dell’attenzione delle nuove generazioni l’incisione calcografica, il premio prevede la realizzazione di un’opera, prodotta durante una residenza artistica a giugno presso Calcografica Petronilla. Il nome del primo vincitore sarà annunciato il 28 giugno, in occasione dell’inaugurazione ufficiale. L’opera prodotta sarà esposta insieme a quelle finaliste al Museo della Città di Livorno, rinnovando il dialogo tra la tradizione incisoria e la sperimentazione contemporanea.

Premio Combat XVI edizione

date: 28 giugno – 12 luglio 2025

Sedi

Museo della Città di Livorno

piazza del Luogo Pio, 19 – Livorno

+39 0586 824551

Sezioni Pittura – Grafica/Disegno – Scultura/Installazione

Museo Civico Giovanni Fattori – Granai di Villa Mimbelli

Sezioni Fotografia – Video/Performance

via San Jacopo in Acquaviva 65/71 – Livorno

+39 0586 – 808001/ 824607

Orari

Museo della Città di Livorno

Dal martedì alla domenica 10.00 – 19.00

Museo Civico Giovanni Fattori – Granai di Villa Mimbelli

dal martedì al venerdì 10.00 – 13.00 / 16.00 – 19.00

Sabato e domenica 10.00 – 13.00 / 16.00 – 19.00

Inaugurazione: sabato 28 giugno h 17.00 Museo della Città di Livorno

Premiazione: sabato 5 ottobre h 17.00

https://www.premiocombat.it/

I Finalisti

Sezione Pittura

Andrea Astolfi, Giuseppe Atzori, Azzurro, Nicola Bindoni, Pietro Catarinella, Ilaria Costaglia, José Victor De Castro Negreiros, Tali Dello Strologo, Francesca Filicaia, Giovane Ceruti, Lorenza Iacobini, Hongjing Lin, Besnik Lushtaku, Francesca Mazzagatti, Carlotta Mazzariol, Gemma Mazzotti, Nikko Mundacruz, Lorenzo Piazza, Noa Quintáns Rey, Chris Rocchegiani, Debora Romei, Michael Rotondi, Sara Sacchet, Ersilia Sarrecchia, Marila Scartozzi, Michele Stagni, Petra Stipanovic, Dorotea Tocco, Mattiasalvatore Valentino, Xi Zhang



Sezione Grafica/Disegno

Valeria Carrieri, Nicolas Crocetti, Antonella De Sarno, Axel Gouala, Marta Lech, Pamela Pintus, Lucia Simone, Bernardo Tirabosco, Luca Valli, Veljko Vučković

Sezione Fotografia

Eddy Babetto, Chiara Beretta, Luigi Di Fabio, Alice Ippolito, Ivan Terranova, Lori Lako, Lisha Liang, Leonardo Magrelli, Marcela Castaneda Florian, Mariano Vargas, Alice Muratore, Giovanna Petrocchi, Sara Rinaldi, Federica Rugnone, Thomas Schlereth, Roberto Solomita, Alessandro Truffa, Giulia Vanelli, Jenny Ymker, Elena Zanfanti

Sezione Scultura/Installazione

Alessia Arnone, Sara Cancellieri, Marta Caproni, Valeria Carrieri, Alberto Fanni, Axel Gouala, Agnese Oprandi, Dilan Perisan, Sofja _ Zosia Metel, Claudia Vetrano

Sezione Video/Performance

Andisheh Bagherzadeh, Francesca Catellani, Duo Evangelisti _ Serenari, Leila Erdman Tabukashvili, Mariana Ferratto, Alessia Piccinetti, Riccardo Androni, Tommaso Sacconi, Trasparente,

Christa Zhou

I Premi

Euro 10.000 (diecimila) vincitore PREMIO COMBAT PRIZE

Euro 1.500 (mille e cinquecento) al vincitore sezione Pittura*

Euro 1.500 (mille e cinquecento) al vincitore sezione Scultura e Installazione*

Euro 1.500 (mille e cinquecento) al vincitore sezione Fotografia*

Euro 1.500 (mille e cinquecento) al vincitore sezione Grafica/Disegno*

Euro 1.500 (mille e cinquecento) al vincitore sezione Video – Performance art *

* (l’opera vincitrice rimarrà̀ di proprietà̀ dell’artista)

Premio Galleria – Realizzazione mostra personale o collettiva o progetto site-specific, nella stagione espositiva 2025-2026.

I Premi Speciali saranno realizzati in collaborazione con le seguenti gallerie e spazi indipendenti:

A PICK GALLERY, Torino

BOA Spazio Arte, Bologna

Labs Contemporary Art, Bologna

Mondoromulo arte contemporanea, Castelvenere, Benevento

Nashira Gallery, Milano

SAC spazio arte contemporanea, Livorno

Premio speciale Poliart* – L’Azienda, leader nella lavorazione del polistirene espanso, premierà un artista selezionato tra i finalisti, sostenendo la produzione di un’opera. Premio speciale THE PLACE – Promosso dal marketplace THE PLACE in collaborazione con U-ART-P aps e Calcografica Petronilla, il premio consiste nel sostegno alla realizzazione di un’incisione calcografica. Il Premio Combat è un progetto in ambito di Toscanaincontemporanea 2025

