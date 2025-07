Torna il Premio Rotonda dal 22 al 31 agosto. Il tema sarà “Radici”

Il Premio Rotonda 2025 vedrà oltre 60 artiste e artisti - selezionati da una giuria di esperti - che esporranno le loro opere nelle strutture espositive in legno posizionate nel boschetto della Rotonda d'Ardenza. Montepremi per 6mila euro. La giuria sarà composta da: Serena Becagli, curatrice indipendente, presidente di giuria, e dai due giurati: l’artista Matteo Giuntini e la curatrice Alessia Locatelli. Questa edizione per la prima volta coinvolgerà con una borsa di studio un giovane curatore neolaureato dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, Federico Sperti

E’ stata presentata a Palazzo Comunale la 72esima edizione del Premio Rotonda CittàdiLivorno, rassegna di pittura, scultura, grafica, fotografia, che si svolgerà nella pineta d’Ardenza dal 22 al 31 agosto. Di seguito l’articolo e dettagliato comunicato stampa dell’11 luglio.

Intervenuti alla conferenza stampa il sindaco Luca Salvetti, l’assessora alla Cultura Angela Rafanelli, la presidente della Fondazione Trossi-Uberti Angie De Santi Simonini e la direttrice Veronica Carpita. Presenti anche i due membri del Cda Roberto Pullerà e Michael Rotondi.

Per il quarto anno il Comune di Livorno, depositario del marchio Premio Rotonda CittàdiLivorno, affida alla Fondazione d’Arte Trossi-Uberti la direzione artistica dell’evento, nella precisa volontà di riportare la manifestazione a un’attenzione nazionale e al contempo restituire alla città una memoria storica radicata e condivisa.

Siamo nel 1953 quando il collezionista e pittore Mario Borgiotti organizza una riunione con i sodali Nedo Luschi e Renzo Casali al Caffé Brilli, aperto vicino alla celebre Bottega d’Arte di Angiolini, spazio che ha animato per anni il panorama artistico livornese. Qui i tre amici pittori decidono di dar vita a una rassegna d’arte in uno dei luoghi da decenni deputato alla pittura en plein air di stampo labronico, la celebre Rotonda d’Ardenza. La rassegna, che ha cambiato nome e formula varie volte nel tempo, per tutta la città è – ed è sempre stata – ricordata con il nome di “Premio Rotonda”. Si tratta indiscutibilmente di una delle manifestazioni più longeve di questo genere in Europa, l’unica che si tiene da oltre 70 anni in uno spazio all’aperto, rappresentativa del fermento e dell’attenzione cittadina verso le arti visive. Il Premio Rotonda 2025 vedrà oltre 60 artiste e artisti – selezionati da una giuria di esperti – che esporranno le loro opere nelle strutture espositive in legno posizionate nel boschetto della Rotonda d’Ardenza. Montepremi per 6mila euro. La giuria sarà composta da: Serena Becagli, curatrice indipendente, presidente di giuria, e dai due giurati: l’artista Matteo Giuntini e la curatrice Alessia Locatelli. Questa edizione per la prima volta coinvolgerà con una borsa di studio un giovane curatore neolaureato dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, Federico Sperti.

Il tema ispiratore scelto per questa edizione è “radici”, metafora di singolarità e universalità, in rapporto al quale gli artisti e le artiste, la cui sensibilità da sempre è in grado di confrontarsi con le opposizioni, la dualità e la creazione del nuovo con spazi di visione altre, sono invitati a giocare anche in termini visionari. Le radici che nell’immaginario comune danno nutrimento, identità, vita, ancoraggio, radicamento e fermezza, sono anche capaci di dare slancio, dinamicità, movimento e propulsione alla crescita e al cambiamento. In comunione tra memoria e futuro, storia personale e storia universale, destino privato e collettivo, le radici ci appartengono e contemporaneamente l’umanità tutta appartiene a loro. L’esposizione sarà inaugurata venerdì 22 agosto alle ore 18, e si concluderà alle ore 18 di sabato 30 agosto con l’assegnazione di ben sette premi in denaro. Ci sarà anche un premio dedicato a Fattori, nell’anno del bicentenario, offerto dalla Banca di castagneto Carducci. La tradizionale estemporanea, che venne inaugurata da Mario Borgiotti nel 1953, si svolgerà nella giornata di sabato 23 agosto dalle ore 9 alle 16, con assegnazione da parte della Giuria dei tre premi in denaro, alle ore 18.

Oltre ai premi che raggiungono un totale di 6.000 euro, molte sono le novità di questa edizione che per la prima volta coinvolgerà con una borsa di studio un giovane curatore neolaureato dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, Federico Sperti, una tesi per la Triennale su Pollastrini e una per la Magistrale sui Macchiaioli connessi ai francesi.

Durante la manifestazione inoltre si svolgeranno dei talk nei quali protagonisti saranno gli artisti che espongono al Premio. Infine domenica 31 agosto saluteremo questa edizione con il Contro Rotonda, una ‘giornata partecipativa’ aperta a tutte e tutti coloro che vorranno esporre le proprie opere sotto gli alberi della Rotonda senza alcuna selezione né iscrizione. Per la gentile concessione dell’opera “Tango”, la cui immagine accompagna la comunicazione del Premio Rotonda 2025, ringraziamo Veruska Simonini.

“In questi sei anni abbiamo lavorato perché tornassero certezze intorno al Premio Rotonda – ha dichiarato il sindaco Salvetti – per farlo crescere e migliorarlo in onore alla sua storia. Questa è la prima uscita del nuovo Cda appena insediato, e al quale auguriamo buon lavoro”. “E’ un grande privilegio poter lavorare per questo premio – ha detto l’assessora Rafanelli – che ha sempre fatto parte della vita di tutti noi. L’arte fa parte del DNA dei livornesi, è vitale come camminare. E grazie alla Trossi-Uberti il Premio Rotonda sta vivendo nuova vita”. “Il titolo – ha voluto sottolineare la presidente De Santi Simonini – sarà “radici”, una metafora del ritorno alle origini per questa manifestazione che deve attingere al proprio passato, quello di un evento importantissimo per l’estate livornese. Un evento che tutti conoscono grazie al luogo e che è l’emblema dell’inclusività artistica. Il Rotonda non sarà mai un evento paludato, galleristico, ma permette alla cittadinanza di connettersi all’arte attraverso la natura del luogo”.

Alla direttrice Carpita quindi il compito di illustrare le novità nel regolamento, nella giuria, relative al curatore e ai premi.

REGOLAMENTO DEL PREMIO ROTONDA CITTA’DILIVORNO 2025

ESPOSIZIONE ed ESTEMPORANEA

Art.1- FINALITÀ La Fondazione d’Arte Trossi-Uberti, su incarico del Comune di Livorno, indice e organizza l’edizione 2025 del Premio Rotonda, un concorso a premio per artiste e artisti, con lo scopo di promuovere e valorizzare l’Arte Contemporanea e l’ispirazione artistica che storicamente caratterizza il luogo della Rotonda di Ardenza. Il Premio Rotonda si terrà a Livorno presso la Rotonda Carlo Azeglio Ciampi da venerdì 22 a domenica 31 agosto 2025, dalle ore 11 alle ore 23. Sono previsti premi in denaro, salvo altri riconoscimenti in itinere.

Il concorso che avrà il tema ispiratore “Radici” prevede:

l’ estemporanea in data sabato 23 agosto dalle 9 alle 16 con partecipazione libera previa iscrizione (premiazione alle ore 18);

in data dalle 9 alle 16 con partecipazione libera previa iscrizione (premiazione alle ore 18); l’esposizione dal 22 al 31 agosto con selezione tra le candidature che perverranno entro il 31 luglio 2025 (premiazione sabato 30 agosto ore 18).

È possibile partecipare ad una sola come ad entrambe le iniziative del Premio.

Art. 2- CRITERI DI AMMISSIONE Il concorso è aperto a tutte le artiste e a tutti gli artisti, di ogni nazionalità e senza limiti d’età, individualmente o in collettivo.

All’esposizione sono ammesse opere di grafica, pittura, scultura, installazione, fotografia della misura massima di cm200x200x80.

All’estemporanea sono ammesse opere di grafica, pittura, scultura, installazione, fotografia da realizzarsi presso la Rotonda sabato 23 agosto dalle 9 alle 16. Sia per l’esposizione, sia per l’estemporanea, ogni artista può partecipare con una sola opera. L’opera in concorso può essere composta da più elementi ma deve risultare unitaria. Non sono ammessi a corredo dell’opera in concorso disegni preparatori, prove di stato e strumenti di lavoro.

Art. 3- TERMINI E MODALITÀ

PARTE 1. ISCRIZIONE ALL’ESTEMPORANEA E ALL’ESPOSIZIONE

L’iscrizione all’estemporanea si ritiene completata con:

a) la compilazione on line della scheda di partecipazione, b) la ricevuta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione da inviare via mail a [email protected]. La quota, a parziale copertura delle spese di iscrizione è fissata a Euro 10,00 (dieci) per singolo/a artista (o collettivo) e per massimo un’opera candidabile

La documentazione di cui sopra dovrà pervenire entro il 31 luglio 2025.

Gli artisti e le artiste partecipanti non avranno assegnato uno spazio predefinito ma potranno scegliere liberamente dove realizzare l’opera purché entro il perimetro della Rotonda; l’Organizzazione non fornirà allacci elettrici per l’estemporanea.

La quota per partecipare all’estemporanea non è rimborsabile. Il pagamento può essere effettuato attraverso:

Bonifico all’IBAN IT 53 H 03599 01800 000000139196 intestato a: Fondazione Trossi-Uberti– Via G. Ravizza, 76 – 57128 Livorno (la ricevuta deve essere spedita a [email protected] attestare l’avvenuto pagamento); Nella causale dovrà essere scritto: nome e cognome dell’artista candidato/a + ESTEMPORANEA PREMIO ROTONDA 2025.

Carta di credito con pagamento a distanza tramite link (fornito dalla segreteria);

POS (bancomat o carta di credito) con accesso in segreteria su appuntamento.

L’iscrizione alla selezione per l’esposizione si ritiene completata con:

a) la compilazione on line della scheda di partecipazione, b) la descrizione dell’opera candidata (max 2.000 battute inclusi gli spazi), c) l’immagine dell’opera da candidare (file in formato jpeg o png con risoluzione ottimale 300 dpi, dimensione compresa tra 1 e 5 MB); d) un file contenente biografia / CV / Portfolio, f) ricevuta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione. La quota, a parziale copertura delle spese di iscrizione è fissata a Euro 10,00 (dieci) per singolo/a artista (o collettivo) e per massimo un’opera candidabile.

La documentazione di cui sopra dovrà pervenire entro il 31 luglio 2025 via mail a [email protected]

La quota per partecipare alla selezione per l’esposizione non è rimborsabile. Il pagamento può essere effettuato attraverso:

Bonifico all’IBAN IT 53 H 03599 01800 000000139196 intestato a: Fondazione Trossi-Uberti– Via G. Ravizza, 76 – 57128 Livorno (la ricevuta deve essere spedita a [email protected] attestare l’avvenuto pagamento); Nella causale dovrà essere scritto: nome e cognome dell’artista candidato/a + CANDIDATURA PREMIO ROTONDA 2025.

Carta di credito con pagamento a distanza tramite link (fornito dalla segreteria);

POS (bancomat o carta di credito) con accesso in segreteria su appuntamento.

PARTE 2. AMMISSIONE

Gli artisti e le artiste selezionati/e dalla Giuria tra tutte le candidature pervenute dovranno versare, entro 3 giorni dalla comunicazione di ammissione all’esposizione, a parziale copertura delle spese di organizzazione Euro 25,00 (venticinque) per singolo/a artista (o collettivo) e per massimo un’opera candidabile all’esposizione.

Tanto la quota di iscrizione alla selezione (10 Euro), quanto la quota di compartecipazione alle spese di organizzazione per gli artisti e le artiste selezionati/e (25 euro) non sono rimborsabili e devono essere versate senza tasse bancarie o commissioni a carico dell’Organizzazione.

Il pagamento può essere effettuato attraverso:

Bonifico all’IBAN IT 53 H 03599 01800 000000139196 intestato a: Fondazione Trossi-Uberti– Via G. Ravizza, 76 – 57128 Livorno (la ricevuta deve essere spedita a [email protected] attestare l’avvenuto pagamento); Nella causale dovrà essere scritto: nome e cognome dell’artista candidato/a + ESPOSIZIONE PREMIO ROTONDA 2025.

Carta di credito con pagamento a distanza tramite link (fornito dalla segreteria);

POS (bancomat o carta di credito) con accesso in segreteria su appuntamento.

L’Organizzazione attribuirà ad ogni artista selezionato dalla Giuria uno spazio espositivo; l’allestimento e il disallestimento dello spazio dovrà essere realizzato dall’artista rispettando i criteri curatoriali condivisi che verranno comunicati. Nel caso in cui l’artista sia impossibilitato/a ad allestire e/o disallestire il proprio spazio, l’Organizzazione se ne farà carico gratuitamente solo se si tratta di posizionare l’opera con attaccaglia o su supporto fornito dall’artista. Per ogni ulteriore necessità espositiva, l’Organizzazione è a disposizione per concordare un preventivo per eventuali spese di allestimento/disallestimento. La spedizione dell’opera per/da Livorno è a carico dell’artista.

Ogni artista selezionato/a avrà a disposizione uno spazio espositivo illuminato e solo a richiesta dotato di allaccio elettrico; non sono consentite modifiche dimensionali alla struttura né alterazioni permanenti alla stessa che, al termine del disallestimento, deve essere riconsegnata nello stato in cui è stata assegnata.

Art. 4- GIURIA E SELEZIONE La selezione delle opere finaliste, l’assegnazione dei Premi ed eventuali menzioni saranno effettuate da una giuria artistica composta da tre membri. Le decisioni della giuria sono inappellabili e insindacabili.

Art. 5- PREMIO La premiazione dell’estemporanea avrà luogo presso la Rotonda Carlo Azeglio Ciampi sabato 23 agosto alle 18.00 alla presenza della Giuria, dell’Organizzazione, degli artisti e delle artiste partecipanti e del pubblico.

Questi i Premi, salvo ulteriori in itinere:

1^ Premio Rotonda 2025 Estemporanea 500 Euro

2^ Premio Rotonda 2025 Estemporanea 250 Euro

3^ Premio Rotonda 2025 Estemporanea 150 Euro

La premiazione dei vincitori dell’esposizione avrà luogo al finissage presso la Rotonda Carlo Azeglio Ciampi sabato 30 agosto alle 18.00 alla presenza della Giuria, delle Autorità del Comune di Livorno, dell’Organizzazione, degli artisti partecipanti e del pubblico. Questi i Premi, salvo ulteriori in itinere:

Premio Rotonda 2025 1^ assoluto 2.200 Euro

Premio Fattori – Under 35 1.000 Euro

Premio categoria Pittura 400 Euro

Premio categoria Grafica 400 Euro

Premio categoria Scultura e Installazione 400 Euro

Premio categoria Fotografia 400 Euro

Premio allievi Licei Artistici 300 Euro

Non sono previsti premi ex aequo. I premi sono soggetti a una ritenuta fiscale del 25% a titolo d’imposta come da legge vigente art.19 della Legge 27/12/1997 n. 449. Le opere vincitrici rimarranno di proprietà degli artisti e delle artiste.

Art. 6- RESPONSABILITÀ La Fondazione d’Arte Trossi-Uberti declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura alle opere, che potrebbero verificarsi durante le fasi della manifestazione. La Fondazione prevede la presenza di personale di accoglienza durante gli orari di apertura dell’esposizione e di un servizio di vigilanza notturna. Ogni eventuale richiesta di assicurazione deve essere sottoscritta dall’Artista stesso/a. In caso di avverse condizioni atmosferiche o per cause di forza maggiore l’Organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento.

Art. 7- CONSENSO Ciascun candidato autorizza espressamente la Fondazione d’Arte Trossi-Uberti, nonché il suo rappresentante legale, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (”legge sulla Privacy”) e successive modifiche D.lgs.196/2003 (codice Privacy), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette. Ogni partecipante al concorso concede in maniera gratuita alla Fondazione d’Arte Trossi-Uberti, nonché al suo legale rappresentante, i diritti di riproduzione delle opere presentate al premio, al fine dell’eventuale pubblicazione sul sito web e sui social della Fondazione d’Arte Trossi-Uberti, del Premio Rotonda e delle altre forme di comunicazione, promozione e attività dell’Organizzazione. Nel corso dell’esposizione e in occasione della premiazione, sono autorizzate riprese per mezzo di videocamere e macchine fotografiche e TV. L’Organizzazione avrà diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato nel presente bando e si riserva il diritto di apportare variazioni al bando qualora se ne presenti la necessità. L’adesione e partecipazione al premio implica l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente bando.

Condividi:

Riproduzione riservata ©