Torna il Premio Rotonda, “Oltre” la tematica scelta e stop alle opere create con l’AI

Per il quinto anno consecutivo la Fondazione d'Arte Trossi-Uberti curerà la direzione artistica della manifestazione, in programma dal 21 al 30 agosto nel boschetto della Rotonda d'Ardenza. Oltre sessanta artisti saranno selezionati sul tema "Oltre", con nuove opportunità dedicate ai giovani e l'esclusione delle opere realizzate, anche solo in parte, con l'intelligenza artificiale

di Giulia Bellaveglia

Il “Premio Rotonda – Città di Livorno” si prepara ad inaugurare una nuova stagione, confermandosi uno degli appuntamenti artistici più rappresentativi della città. Per il quinto anno consecutivo il Comune di Livorno, titolare del marchio della manifestazione, ha affidato alla Fondazione d’arte Trossi-Uberti la direzione artistica dell’evento, che dal 21 al 30 agosto trasformerà il boschetto della Rotonda d’Ardenza in una grande galleria d’arte a cielo aperto. L’edizione 2026 ruoterà attorno al tema “Oltre”, un invito a superare stereotipi e confini espressivi attraverso pittura, scultura, fotografia, installazione e grafica.

Saranno oltre sessanta le artiste e gli artisti selezionati da una giuria di esperti, mentre il bando resterà aperto fino al 2 agosto. Tra gli elementi distintivi dell’edizione c’è la scelta di escludere le opere realizzate, anche solo in parte, con l’intelligenza artificiale. “La tecnologia – spiega l’assessora alla cultura Angela Rafanelli – è meravigliosa quando è a servizio dell’ingegno, ma il talento non può essere sostituito perché l’uomo è insostituibile. In questo contesto mi piace inoltre precisare che la pace si crei con la cultura, perché quest’ultima crea consapevolezza e una persona consapevole non è in guerra con l’altra». La manifestazione introdurrà anche importanti novità. Per la prima volta una call è stata dedicata agli studenti dei licei artistici toscani, che potranno accedere gratuitamente all’esposizione dopo una selezione, mentre il nuovo riconoscimento “Project room” offrirà al vincitore la possibilità di allestire una mostra personale negli spazi di Villa Trossi. “Abbiamo cercato di aprire sempre di più il Premio ai giovani – sottolinea a presidente della Fondazione Angie De Santi Simonini – e di far capire che l’arte può essere non solo un percorso di studio, ma anche un progetto di vita”. Eliminate poi le categorie tradizionali: i premi saranno assegnati senza distinzioni tecniche, privilegiando esclusivamente la qualità dei prodotti. “Ogni anno il bando cambia – aggiunge la direttrice Veronica Carpita – seguendo l’esperienza maturata e gli obiettivi che vogliamo raggiungere per garantire maggiore equità tra tutti i linguaggi dell’arte contemporanea”. Accanto all’esposizione torneranno la tradizionale estemporanea, i talk con artisti ed esperti e il “Contro Rotonda”, la giornata conclusiva aperta a chiunque desideri esporre liberamente le proprie opere. Per ulteriori informazioni www.fondazionetrossiuberti.org.

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