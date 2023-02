Torna il “Sabato del Mascagni” con il pianista Simone Librale

Il secondo appuntamento in programma all'Auditorium Chiti del Conservatorio Mascagni di via Galilei, 40. Sotto i riflettori Simone Librale tra Romanticismo e Novecento. Appuntamento sabato 11 febbraio alle 16

Dopo la bellissima apertura di stagione di sabato 4 febbraio, quando si è ascoltato il giovanissimo Edoardo Mancini e si è visto l’Auditorium del Mascagni affollato come non mai, sabato 11 febbraio alle 16 nell’Auditorium Cesare Chiti, in via Galilei 40 si tiene il recital di un altro pianista, Simone Librale, giovane che ha già intrapreso una brillante carriera.

Compiuti gli studi pre-accademici all’Istituto Musicale Palmiero Giannetti di Grosseto, Simone Librale approda al Conservatorio Mascagni, dove consegue la laurea triennale sotto la guida di Daniel Rivera e quella biennale specialistica, con 110 e lode e menzione d’onore, con Maurizio Baglini.

Partecipa a molti concorsi, non pochi dei quali lo vedono vincitore e, comunque, sempre premiato, e debutta come solista nel 2020 con Roma Tre Orchestra, nel Mozart Project, sotto la direzione di Sieva Borzak.

Nel 2021 e nel 2022 è interprete di Feux d’artifice, dal secondo libro dei Préludes di Claude Debussy e della Première Sonate di Pierre Boulez, al Verdi di Pordenone; della trascrizione per pianoforte solo di Liszt della Quinta Sinfonia di Beethoven nel Maurizio Baglini Project al Torlonia di Roma; di The Alcotts, dalla Sonata n. 2 Concord Mass, 1840-60, di Charles Ives, partecipando in diretta alla trasmissione Voci in Barcaccia di Radio Rai3. Partecipa, inoltre, al progetto Attraverso i suoni, coordinato da Agimus Firenze.

La sua spiccata predilezione per il repertorio contemporaneo lo induce a frequentare il corso di Pianoforte contemporaneo di Emanuele Arciuli all’Accademia di Musica di Pinerolo, con il quale affronta pagine fondamentali del pianismo del Novecento; e il 2018 lo vede collaborare con il prestigiosissimo Livorno Music Festival quale esecutore di brani su poesie di Giorgio Caproni, scritti durante la masterclass del grande. Compositore Stefano Gervasoni.

Il programma di cui è interprete il giovane Librale transita dall’Ottocento, con la Sonata op.78, D. 894 di Franz Schubert, pagina di elegiaco romanticismo, al Novecento con Night Fantasies, composta nel 1980 dall’americano Elliot Carter, compositore fecondo e longevo (1908-2012), dal linguaggio tipicamente atonale segnato da ritmica molto complessa.

E sarà lo stesso Librale ad introdurre quest’ultimo brano per offrire al pubblico in sala alcune chiavi di lettura e di comprensione di un brano che appartiene alla lingua e alla poetica del secolo scorso.

L’ingresso ai concerti de Il Sabato del Mascagni – Auditorium Chiti, ogni sabato alle 16, è gratuito e libero.

