Torna “Il sabato del Mascagni” del Conservatorio

Dal 10 gennaio al 18 aprile 14 i concerti in cartellone di musica classica e contemporanea con il sostegno della Laviosa Foundation e attraverso un progetto culturale che unisce formazione, professione e apertura alla città. La rassegna vedrà protagonisti i migliori allievi dell'istituto

di Giulia Bellaveglia

Dal 10 gennaio al 18 aprile Livorno torna a darsi appuntamento il sabato pomeriggio con la musica d’eccellenza. Al conservatorio statale “Pietro Mascagni” riparte infatti “Il sabato del Mascagni”, stagione concertistica giunta alla sua quarta edizione, promossa e organizzata dall’istituto e diretta dal maestro Giovanni Nesi. Sono 14 i concerti in cartellone, tutti ad ingresso libero e gratuito, in programma nell’auditorium “Cesare Chiti” della struttura: inizio alle 16.30, ad eccezione dell’appuntamento del 28 marzo che partirà alle 15. Una rassegna ormai consolidata, che permette al pubblico di scoprire i migliori allievi dell’istituto in un contesto professionale, spaziando dal repertorio classico a quello contemporaneo. “Questa stagione è iniziata quattro anni fa con successo – racconta Nesi – perché questa realtà, oltre alla didattica, ha nella sua missione anche la produzione e la ricerca. I talenti vanno valorizzati e avviati al mondo del lavoro. Far suonare gli studenti accanto a chi ha già una carriera è un momento di grandissima crescita per loro e di grande bellezza per il pubblico”. Un percorso pensato per far crescere i giovani musicisti anche attraverso il confronto con artisti affermati. L’edizione 2026 si apre infatti il 10 gennaio con la guest star Andrea Bacchetti e si chiude il 18 aprile con Francesco Borali, ex primo violino dell’orchestra Verdi di Milano. Novità di quest’anno è la partnership con Laviosa Foundation. “Siamo molto contenti di sostenere un progetto che unisce formazione e professione – spiega Giovanna Lo Giacco della Fondazione – e che restituisce alla città un’offerta culturale di alta qualità, gratuita e accessibile a tutti”. Sull’importanza dell’ingresso libero insiste anche il presidente del conservatorio, Emanuele Rossi. “Questi concerti – precisa – sono un regalo prezioso alla città. Il fatto che siano gratuiti non ne diminuisce il valore. Ci stiamo attrezzando per offrire presto anche lo streaming”. “I riflettori sono sui nostri studenti – afferma il direttore Federico Rovini -. Chi verrà ad ascoltarli potrà scoprire talenti veri e il livello altissimo del lavoro svolto”. Il programma completo è consultabile sul sito www.consli.it/.

