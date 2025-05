Torna il Salotto Culturale di Fidanda

Torna Al Salotto di Fidanda, il ciclo di incontri culturali ideato e curato da Giuliana Donzello, scrittrice e curatrice, presso la Galleria d’Arte Fidanda a Livorno in via della Venezia, 7.

Un progetto che, con appuntamenti a cadenza mensile, accoglie voci autorevoli della cultura e dell’arte, offrendo uno spazio di riflessione, confronto e approfondimento su tematiche sempre diverse.

Mercoledì 29 maggio 2025 alle 18, il Salotto ospita la lectio magistralis di Antonio Celano, figura di spicco dell’editoria italiana, dal titolo: “Il Gioco dell’Oca. Lo strano viaggio di un manoscritto nel mondo sconosciuto delle case editrici” . Un’occasione preziosa per esplorare le complesse dinamiche del mondo editoriale, un settore che rappresenta la voce principale del PIL culturale italiano e che oggi si trova a fronteggiare profondi mutamenti: dalla trasformazione tecnologica alla ridefinizione del ruolo dell’editore, tra e-commerce, stampa on demand, intelligenza artificiale e una filiera produttiva sempre più articolata. Attraverso l’analisi del “viaggio” che compie un manoscritto – tra valutazioni, revisioni, progettazione editoriale, promozione e vendita – Antonio Celano offrirà al pubblico uno sguardo esperto e disincantato sulle logiche e i retroscena dell’industria editoriale, provando a rispondere a un quesito cruciale: che genere d’impresa è davvero l’editoria oggi? All’incontro interverrà anche Michela Rossi, editor, consulente editoriale e presidente dell’Associazione Qulture, realtà culturale multidisciplinare che promuove la scrittura, la lettura e l’arte, e che collabora stabilmente con Felici Editore nella gestione delle collane “AcquaRagia” e “Quetzal”.

Antonio Celano, nato a Castelluccio Inferiore (PZ), vive a Livorno e vanta oltre trent’anni di esperienza nel settore editoriale. Ha lavorato per grandi case editrici, è curatore e direttore di collane, ideatore di rassegne culturali, consulente e formatore. Ha collaborato con numerosi autori e promuove attivamente la diffusione delle professioni legate al libro. Michela Rossi, originaria di Massa, dopo una lunga carriera nella pubblica amministrazione, si è dedicata interamente al mondo della cultura.

