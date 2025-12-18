Torna il Villaggio di Natale Svs in piazza Grande

Stand informativi, visite mediche senza appuntamento e momenti dedicati ai più piccoli: l’iniziativa natalizia unisce salute, volontariato e comunità

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna in piazza Grande (lato Duomo) il Villaggio di Natale Svs durante le festività natalizie, per metterci a disposizione dei cittadini con stand informativi, di promozione al volontariato e alle attività dell’Associazione con gadget natalizi e solidali. Per tutta la giornata sarà presente anche l’ambulanza veterinaria della SVS, che si occupa dei trasporti sociali veterinari degli animali di affezione. Uno dei molti servizi assicurati ai cittadini in difficoltà ad offerta libera. Durante tutta la giornata i cittadini che lo desiderano potranno effettuare oblazioni liberali che andranno a sostenere i progetti socio-sanitari della SVS Pubblica Assistenza Livorno, per il potenziamento delle attività e dei servizi alla collettività.

PREVENZIONE A BORDO DEL MEDICAL TRUCK SVS – Come nelle precedenti occasioni, sarà inoltre allestito uno spazio dove offriremo alla cittadinanza la possibilità di effettuare visite mediche gratuite con screening di prevenzione sulla salute.

Nel dettaglio:

Dalle 10.00 alle 13.00

Screening di prevenzione sulla tiroide con ecografie effettuate dal Dr. Malvaldi Fabrizio

Screening di prevenzione cardiovascolare con ecografie dei tronchi sovraortici effettuate dal Dr. Parlato Gaetano

Screening nefrologico con ecografia renale per la prevenzione delle malattie del rene.

Le visite saranno effettuate dal Direttore Sanitario del Polo per la Salute SVS Dr. Roberto Bigazzi

Dalle 15.00 alle 17.00

Screening visivo in collaborazione con un ottico.

Dalle 14.00 alle 17.00

Continua inoltre l’impegno di SVS per la campagna di Regione Toscana per la prevenzione sull’Epatite C.

A bordo di ambulatorio mobile SVS sarà possibile effettuare gratuitamente ai cittadini nati dall’anno 1969 all’anno 1989 il test sierologico HCV.

https://www.regione.toscana.it/-/testiamoci-per-l-epatite-c

Per accedere a queste prestazioni non occorre appuntamento, sarà sufficiente presentarsi al Villaggio di Natale SVS dove i nostri volontari indirizzeranno i cittadini che intendono accedere a questi percorsi di prevenzione.

FORMAZIONE ALLA CITTADINANZA

Durante la giornata saranno presenti i formatori SVS che si metteranno a disposizione, con dimostrazioni di formazione e informazione alla cittadinanza sulle manovre di rianimazione cardio-polmonare nell’adulto e nel bambino.

NEL POMERIGGIO ARRIVA BABBO NATALE!!!

Per i più piccoli e per le loro famiglie alle ore 17.00 circa appuntamento con Babbo Natale e il suo Elfo che giungerà nella Piazza Grande facendo il suo ingresso a bordo di un pick-up della Protezione Civile SVS, per poi intrattenersi con i bambini per foto ricordo e consegna di caramelle e dolciumi.

INAUGURAZIONE NUOVA AMBULANZA DI EMERGENZA

SVS – un dono nel dono

Alle ore 11.00 all’interno del Villaggio di Natale, taglieremo il nastro inaugurando una nuova ambulanza per il servizio di Emergenza.

Per questo importante momento sarà presente la Presidente SVS Marida Bolognesi, il Sindaco di Livorno Luca Salvetti e il Direttore della Centrale Operativa 118 Livorno Dr. Nicola Bertocci.

Quale miglior momento se non quello del Natale per donare alla città una nuova preziosa risorsa. Da sempre ogni dono, sostegno e supporto a SVS Pubblica Assistenza è per la città, per i cittadini e per la comunità. Quanto sopra vuole essere un nuovo appuntamento che SVS Pubblica Assistenza con i suoi volontari mette in agenda durante le festività natalizie, per scendere ancora una volta in Piazza con mezzi, attrezzature e attività, per vivere con i cittadini e la città un momento di incontro e di scambio di auguri, offrendo loro ancora una volta di accedere con campagne mirate all’importante tema della prevenzione.

